הפסד לנבחרת בכדורמים בפתיחת אליפות העולם

נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 פתחה אתמול (ראשון) את אליפות העולם שנערכת בעיר סלבדור שבברזיל עם הפסד 12-11 לנבחרת ניו זילנד. ישראל הובילה ברוב שלבי המשחק, אך ברבע האחרון הצליחו הניו זילנדיות להפוך את התוצאה ולנצח. מחר (22:00 שעון ישראל) תפגוש ישראל את הולנד למשחק השני של שלב הבתים.

המשחק נפתח בצורה צמודה ובסיום הרבע הראשון לוח התוצאות הראה 3-3, כאשר לישראל כובשות מייה תירוש, כרמל רחום ושירי ויסמן. ברבע השני הצליחו הכחולות לבנות לברוח ועלו ליתרון של 4-7 משערים של נגה לוינשטיין, תירוש ורחום (צמד). שני שערים נוספים של תירוש ברבע השלישי, אל מול שלושה של ניו זילנד, קבעו 7-9 לישראל. ברבע האחרון הנבחרת מאוקיאניה השתלטה על המשחק, הבקיעה חמישה שערים וניצחה כאמור את ההתמודדות בתוצאה 11-12, לישראל כבשו יובל רז ותירוש.

כבשו לנבחרת: מייה תירוש (5), כרמל רחום (3), נגה לוינשטיין, שירי ויסמן, יובל רז.