יום רביעי, 13.08.2025 שעה 01:04
ספורט אחר

הפסד לנבחרת בכדורמים בפתיחת אליפות העולם

נבחרת הנשים עד גיל 20 פתחה את הטורניר שנערך בברזיל כשנכנעה 12:11 לניו זילנד, עליה הובילה ברוב שלבי ההתמודדות. מייה תירוש הובילה עם 5 שערים

|
נבחרת ישראל בכדורמים (קרדיט: איגוד הכדורמים)
נבחרת ישראל בכדורמים (קרדיט: איגוד הכדורמים)

נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 פתחה אתמול (ראשון) את אליפות העולם שנערכת בעיר סלבדור שבברזיל עם הפסד 12-11 לנבחרת ניו זילנד. ישראל הובילה ברוב שלבי המשחק, אך ברבע האחרון הצליחו הניו זילנדיות להפוך את התוצאה ולנצח. מחר (22:00 שעון ישראל) תפגוש ישראל את הולנד למשחק השני של שלב הבתים. 

המשחק נפתח בצורה צמודה ובסיום הרבע הראשון לוח התוצאות הראה 3-3, כאשר לישראל כובשות מייה תירוש, כרמל רחום ושירי ויסמן. ברבע השני הצליחו הכחולות לבנות לברוח ועלו ליתרון של 4-7 משערים של נגה לוינשטיין, תירוש ורחום (צמד). שני שערים נוספים של תירוש ברבע השלישי, אל מול שלושה של ניו זילנד, קבעו 7-9 לישראל. ברבע האחרון הנבחרת מאוקיאניה השתלטה על המשחק, הבקיעה חמישה שערים וניצחה כאמור את ההתמודדות בתוצאה 11-12, לישראל כבשו יובל רז ותירוש.

כבשו לנבחרת: מייה תירוש (5), כרמל רחום (3), נגה לוינשטיין, שירי ויסמן, יובל רז.

נבחרת ישראל בכדורמים (קרדיט: איגוד הכדורמים)נבחרת ישראל בכדורמים (קרדיט: איגוד הכדורמים)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */