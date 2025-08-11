יום שני, 11.08.2025 שעה 07:49
00-00נאפולי1
00-00אינטר2
00-00אטאלנטה3
00-00יובנטוס4
00-00רומא5
00-00פיורנטינה6
00-00לאציו7
00-00מילאן8
00-00בולוניה9
00-00קומו10
00-00טורינו11
00-00אודינזה12
00-00גנואה13
00-00ורונה14
00-00קליארי15
00-00פארמה16
00-00לצ'ה17
00-00ססואולו18
00-00פיזה19
00-00קרמונזה20

"ההרחקה שינתה את התוכניות שלי עם מודריץ'"

מאמן מילאן מסימיליאנו אלגרי אחרי ה-4:1 לצ'לסי בהכנה: "לוקה נאלץ לשחק 45 דקות במקום 30, היינו טובים יותר בעשרה שחקנים. ההפסד הוא לא אסון"

|
לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

מסימיליאנו אלגרי, מאמן מילאן, לא התרגש מהפסד 4:1 לצ’לסי במשחק ההכנה האחרון, והעדיף להתמקד במסרים החיוביים והלקחים מהמשחק, במיוחד לאחר שנותרו בעשרה שחקנים. המאמן גם התייחס לבכורה של לוקה מודריץ’ במדי הרוסונרי.

המשחק שנערך בסטמפורד ברידג’ לא התחיל טוב עבור מילאן, שנקלעה לפיגור 2:0 כבר במחצית הראשונה, ואז נאלצה לשחק בעשרה שחקנים לאחר הרחקתו של אנדריי קוביס מהקבוצה הצעירה מילאן פוטורו. למרות שער מצמק של יוסוף פופאנה, צ’לסי כבשה עוד פעמיים וניצחה.

אלגרי סיכם: "סיימנו חודש שלם של הכנות בלי פציעות, וזה הדבר החשוב ביותר. ביום שלישי נתחיל להתכונן ברצינות לגביע. באופן פרדוקסלי שיחקנו טוב יותר בעשרה שחקנים, היינו מאורגנים יותר. כמובן, אסור לספוג אחרי שש דקות במצב נייח, וגם את השער השני יכולנו למנוע, אבל רוח הלחימה הייתה טובה".

המאמן נאלץ לבצע רוטציות בסגל מאחר שהקבוצה שיחקה רק אתמול מול לידס (1:1) באירלנד. ההגנה ספגה מכה נוספת כשבלם הקבוצה, מלק תיאו, עזב למחנה האימונים כדי להשלים את מעברו לניוקאסל תמורת 40 מיליון אירו. "אני עצוב שהוא עזב, אבל זה שוק ההעברות, צריך להמשיך לעבוד. יש לנו את גאביה, פאבלוויץ’ וטומורי, וזה יספיק למשחק הבא. אם הבלם החדש יגיע השבוע אז מצוין, אם לא, נחכה".

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (IMAGO)

אחד מרגעי השיא במשחק היה הופעת הבכורה של מודריץ’, שנכנס במחצית במקום יונוס מוסה, אך נאלץ לשחק 45 דקות במקום 30 בעקבות ההרחקה. "מודריץ’ כאן רק עשרה ימים, והוא עדיין לא בכושר מלא. ההרחקה שינתה את התוכניות שלי. מוסה שיחק 70 דקות היום אחרי 60 אתמול, וזה אילץ אותנו לשנות".

אלגרי גם החמיא לרפאל ליאאו, ששיחק כחלוץ מרכזי: "הוא העלה את רמת הריכוז שלו וההשפעה שלו על המשחק הולכת וגדלה. היו לנו עוד הזדמנויות לכבוש, היינו צריכים להיות חדים יותר". לסיום, המאמן שמר על פרופורציות: "זה לא אסון, זה הכדורגל. המטרה היא להגיע מוכנים למשחקים החשובים, ואלו יתחילו עכשיו".

