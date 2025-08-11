"ההרחקה שינתה את התוכניות שלי עם מודריץ'"

מסימיליאנו אלגרי, מאמן מילאן, לא התרגש מהפסד 4:1 לצ’לסי במשחק ההכנה האחרון, והעדיף להתמקד במסרים החיוביים והלקחים מהמשחק, במיוחד לאחר שנותרו בעשרה שחקנים. המאמן גם התייחס לבכורה של לוקה מודריץ’ במדי הרוסונרי.

המשחק שנערך בסטמפורד ברידג’ לא התחיל טוב עבור מילאן, שנקלעה לפיגור 2:0 כבר במחצית הראשונה, ואז נאלצה לשחק בעשרה שחקנים לאחר הרחקתו של אנדריי קוביס מהקבוצה הצעירה מילאן פוטורו. למרות שער מצמק של יוסוף פופאנה, צ’לסי כבשה עוד פעמיים וניצחה.

אלגרי סיכם: "סיימנו חודש שלם של הכנות בלי פציעות, וזה הדבר החשוב ביותר. ביום שלישי נתחיל להתכונן ברצינות לגביע. באופן פרדוקסלי שיחקנו טוב יותר בעשרה שחקנים, היינו מאורגנים יותר. כמובן, אסור לספוג אחרי שש דקות במצב נייח, וגם את השער השני יכולנו למנוע, אבל רוח הלחימה הייתה טובה".

המאמן נאלץ לבצע רוטציות בסגל מאחר שהקבוצה שיחקה רק אתמול מול לידס (1:1) באירלנד. ההגנה ספגה מכה נוספת כשבלם הקבוצה, מלק תיאו, עזב למחנה האימונים כדי להשלים את מעברו לניוקאסל תמורת 40 מיליון אירו. "אני עצוב שהוא עזב, אבל זה שוק ההעברות, צריך להמשיך לעבוד. יש לנו את גאביה, פאבלוויץ’ וטומורי, וזה יספיק למשחק הבא. אם הבלם החדש יגיע השבוע אז מצוין, אם לא, נחכה".

לוקה מודריץ' (IMAGO)

אחד מרגעי השיא במשחק היה הופעת הבכורה של מודריץ’, שנכנס במחצית במקום יונוס מוסה, אך נאלץ לשחק 45 דקות במקום 30 בעקבות ההרחקה. "מודריץ’ כאן רק עשרה ימים, והוא עדיין לא בכושר מלא. ההרחקה שינתה את התוכניות שלי. מוסה שיחק 70 דקות היום אחרי 60 אתמול, וזה אילץ אותנו לשנות".

אלגרי גם החמיא לרפאל ליאאו, ששיחק כחלוץ מרכזי: "הוא העלה את רמת הריכוז שלו וההשפעה שלו על המשחק הולכת וגדלה. היו לנו עוד הזדמנויות לכבוש, היינו צריכים להיות חדים יותר". לסיום, המאמן שמר על פרופורציות: "זה לא אסון, זה הכדורגל. המטרה היא להגיע מוכנים למשחקים החשובים, ואלו יתחילו עכשיו".