הצהרת כוונות: לידור כהן חתם רשמית בקריית ים

העולה החדשה לליגה הלאומית, מ.ס קרית ים, מכוונת גבוה. אחרי הפרסום הראשון ב-ONE על כך שהעולה החדשה ללאומית קרובה לרכש מרשים, היא השלימה אותו והחתימה באופן רשמי את לידור כהן, ושחקן ההתקפה הצטרף לקבוצה של מאור סיסו ואלדד שביט.

כהן בן ה-32 היה מהשחקנים היותר משמעותיים של עירוני ק״ש אשתקד, בעונה שכמעט הסתיימה עם מקום בפלייאוף העליון וכבש חמישה שערים. בעברו, הוא שיחק גם בבית״ר ירושלים, הפועל ת״א ומכבי פ״ת בה גדל ואף שיחק בחול בדילה גורי הגאורגית ובארבע קבוצות שונות בתאילנד.

כהן עתיד חתם לשנתיים באמצעות סוכנו שלומי בן עזרא, כאשר מדובר באמירה משמעותית של הקבוצה מהצפון, שמכוונת גבוה.