כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
נתניה, עפולה ואילת זומנו לבית הדין העליון

המריבה על המקום בליגת העל תוכרע בבית הדין של האיגוד ביום שלישי הבא. בינתיים באילת מובילים במרוץ אחרי גיל בני.  נתניה מצרפת את אריאל סלע

שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)
המאבק על המקום בליגת העל ממשיך בבית הדין של איגוד הכדורסל. כזכור, לאחר האיחוד של הפועל גלבוע/גליל עם הפועל עפולה להפועל העמק, התפנה מקום בליגת העל, שלפי התקנון אמור היה ללכת לאליצור נתניה, שירדה ללאומית בעונה החולפת.

אלא שעמותת הפועל עפולה הסכימה לאיחוד עם הפועל אילת, איחוד שאושר בהצבעה באיגוד הכדורסל. נתניה הגישה ערעור לבית הדין של האיגוד והיום (ראשון) התקבלה הזמנה לכל הצדדים (עמותת הפועל עפולה, עירוני אילת ואליצור נתניה) לדיון בנושא בבית הדין העליון של האיגוד ביום שלישי הבא (19.8) בשעה 14:00. 

במקביל, בנתניה, כמו באילת, מנסים לבנות קבוצה, עדיין מבלי לדעת עדיין לאיזו ליגה נבנית הקבוצה. נתניה הודיעה על צירופו של אריאל סלע, הכישרון בן ה-19 (1.95), ששיחק בעונה החולפת במועדון הכדורסל עוטף דרום, בלט בנבחרת ישראל לנוער בקיץ האחרון וחתם לשנתיים בקבוצה. 

אריאל סלע (פיב"א)

באילת, מצידם,  קרובים לסיכום עם גיל בני. בני  שיחק בעונה החולפת בהפועל גלבוע/גליל ושמו הוזכר כמועמד להצטרף למכבי ת”א. גם מכבי עירוני רעננה מנסה לצרף את הגארד, אך אילת היא המועמדת המובילה במרוץ אחריו. 

בליגה הלאומית הפועל חיפה הודיעה כי דניאל רוזנבאום ימשיך בקבוצה לעונה שלישית. הפורוורד (28, 1.95) הצטרף לקבוצה באמצע עונת 23/24. בעונת שעברה שותף ב־32 משחקים וקלע 9.1 נקודות ולקח 3.6, ב־26.8 דקות בממוצע למשחק.

גיל בני (עמרי שטיין)
