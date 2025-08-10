סטרונג הוביל את ישראל פרמייר טק לניצחון בטור

קורבין סטרונג נמצא ברצף חלומי ברמה האישית והקבוצתית, כאשר רוכב האופניים הניו זילנדי בן ה-25 של קבוצת “ישראל פרמייר טק”, זכה בטור הארקטי הערב (ראשון) והשלים צמד זכיות במרוץ שלבים בתוך שבועיים.

סטרונג וקבוצתו, ״ישראל פרמייר טק״ זינקו היום לשלב הרביעי של הטור הארקטי בטרומסו שבנורבגיה, כאשר משימת היום הייתה ברורה: לוודא שיריבו של קורבין סטרונג, טום פיקוק, לא יצליח למחוק את פער 11 השניות מקורבין שהחזיק בחולצה הצהובה.

הקבוצה דאגה שפיקוק והרוכבים האחרים שעוד סיכנו את סטרונג לא ייכנסו לבריחה כאשר בסיום, היה זה הניו זילנדי שעשה את העבודה בצורה הכי אפקטיבית, כשסיים שני בספרינט ו-ווידא שהחולצה הצהובה תישאר שלו על הפודיום בטקס הסיום.

קורבין סטרונג עם החולצה הלבנה-אדומה (ספרינט סייקלינג)

סטרונג סיכם: ״היה יום מתוח מאוד. היו לי חששות שלא נוכל לשלוט במרוץ היום, במיוחד בתנאי הגשם והכבישים הרטובים, אבל הבאנו לכאן קבוצה כל כך חזקה - והעדות היא שארבעה רוכבים שלנו סיימו בטופ 15 - שהם כבר עשו את העבודה נהדר.

“ידעתי שאוכל להצליח במרוץ הזה אחרי הזכייה בטור וואלוני, אבל האמת היא שהפתעתי את עצמי כי לא ציפיתי לנצח כאן בדירוג הכללי עם העלייה הקשה של ארבעה קילומטר בשלב השלישי אתמול, שהתאימה יותר לפיקוק. אז לנצח כאן בניגוד לציפיות - זו הרגשה טובה במיוחד”.

כמה חזק היה סטרונג במרוץ הזה? הוא ניצח בשלב הראשון, זכה בסיום הטור בחולצה הצהובה, הכחולה (הרוכב המהיר) והאדומה-לבנה (הרוכב הצעיר). זוהי הזכייה החמישית של ישראל פרמייר טק במרוצי שלבים העונה. הקבוצה השיגה עד כה העונה 20 ניצחונות.