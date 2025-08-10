יום ראשון, 10.08.2025 שעה 18:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

דיווח: ברצלונה עשויה לשחק משחק ליגה במיאמי

צעד היסטורי בליגה הספרדית? ב'ספורט' הקטלוני טוענים שההתמודדות מול ויאריאל בדצמבר עשויה להתקיים באצטדיון הארד רוק שבפלורידה. כל הפרטים בפנים

|
שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)
שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

האם ברצלונה תשחק בקרוב משחק ליגה מחוץ לספרד? לפי דיווח שפורסם ב"ספורט" הקטלוני, נשיא הליגה הספרדית חאבייר טבאס מקדם את הרעיון לקיים את המשחק בין ברצלונה לוויאריאל (מחזור 17 בליגה) באצטדיון "הארד רוק" במיאמי, ארצות הברית, מהלך שעשוי להפוך את ההתמודדות למשחק הליגה הספרדית הראשון שייערך מחוץ לגבולות המדינה.

על פי הדיווח, ההתאחדות הספרדית פתוחה ליוזמה, ובמידה שההצעה תאושר בדיונים בין בכירי הענף, ייפתחו ההליכים הרשמיים מול אופ״א ופיפ״א. מועדון ברצלונה, שמקדם בשנים האחרונות את חשיפת המותג שלו בארה"ב, רואה בכך הזדמנות כלכלית ושיווקית.

תזמון המשחק אינו מקרי. בשבוע שבין 15 ל-21 בדצמבר לא צפויים משחקי ליגת האלופות, והמשחק במסגרת גביע המלך באותו השבוע עשוי להידחות עבור שני המועדונים לצורך היערכות לנסיעה. זוהי אינה הפעם הראשונה בה נשקל לקיים משחק בסגנון זה. כבר בעונה שעברה נבחן רעיון לקיים משחק בין בארסה לאתלטיקו מדריד במיאמי, אך המהלך בוטל בשל שיקולים לוגיסטיים ומזג אוויר סוער.

באם התוכנית תצא לפועל, היא צפויה לעורר תגובות רבות. מצד אחד, מהלך תקדימי וחיזוק למותג הליגה הספרדית בעולם. מצד שני, ייתכן ויתחולל ויכוח נרחב סביב שאלת ההוגנות הספורטיבית והאיזון התחרותי בין קבוצות הליגה.

איניגו מרטינס נפרד מהספר ומצטרף לרונאלדו
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */