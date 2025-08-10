טבריה רוצה את המקום השני, עידו שרון יפתח

עירוני טבריה פוגשת הערב (ראשון, 20:00) באצטדיון נתניה את עירוני קרית שמונה, במסגרת המחזור החמישי והאחרון בבית א' בגביע הטוטו. על הפרק: השיבוץ במשחקי הדירוג של המפעל.

החבורה של אלירן חודדה איבדה את הסיכוי לסיים ראשונה, אחרי ההפסד במחזור הקודם (1:0) להפועל חיפה, אך נצחון ובמקרה שלא תהיה הכרעה בגרין בין בני ריינה לבני סכנין, וגם תיקו, יספיק לה לסיים שנייה ולהגיע למשחק הדירוג על המקום השביעי.

המאמן ייהנה מסגל מלא, למעט השוער החדש, רוג'ריו דוס סנטוס, שחתם אתמול ועדיין לא יהיה בסגל הערב. עידו שרון, שהושאל לקבוצה מעיר הכנרת מהפועל תל אביב, ימשיך לפתוח בין הקורות.

עידו שרון (חג'אג' רחאל)

עד כה בגביע הטוטו, הטבריינים השיגו 0:2 על בני ריינה במחזור הראשון, סיימה ב-1:1 עם סכנין וכאמור נכנעה לפני כמה ימים לקבוצה של גל אראל מהכרמל. חודדה וחניכיו יצליחו לסיים כסגני בית א’?