"לחיפה אין יצירתיות, אבו פאני לא יישאר באוויר"

מכבי חיפה השיגה 0:1 על ראקוב במשחק הראשון של הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג, וביום חמישי כבר תפגוש את הפולנים לגומלין. אגדת הירוקים, ראובן עטר, התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” עם גידי ליפקין ורז אמיר, ודיבר על היכולת של הקבוצה של דייגו פלורס, ואיך הוא רואה את המשחק השני.

יש לך אחוזי פגיעה טובים בניחושי תוצאות.

”זה לא במקרה, אני צופה בקבוצות ואני יודע מה הולך לקרות, במכבי חיפה ידעתי שתהיה יותר מחויבות בהגנה, יצירתיות אין להם כרגע”.

זה הכדורגל שאוהדי מכבי חיפה מתפללים לראות?

”ברור שלא והם מחכים לראות מה מכבי חיפה תביא למרכז השדה, צריך יותר יצירתיות כי צריך את זה, מכבי חיפה תהיה יותר יצירתית בהמשך, כשיהיו שחקנים שייתנו יותר מזה וזה משהו שאין כרגע”.

ראובן עטר: "זו לא הקבוצה שאמורה להיות"

אמרת שכל הדברים שנאמרים כלפי חוץ מלמדים מה הולך להיות וידעת שסבע לא יישאר, מה אתה רואה כרגע?

”אני אופטימי למרות שהבנתי שיש את אבו פאני שלא רוצה לבוא, אך יש מצב שהוא יגיע בסופו של דבר, הוא לא יישאר סתם באוויר בפרנצווארוש. צריך למצוא אבל משהו יותר יצירתי, כרגע אין כזה במכבי חיפה, יש את נהואל כרגע והלוואי ונראה את זה ממנו”.

עכשיו נהואל יתחיל לשחק, אתה חושב שהוא יעשה את הסוויץ’ פתאום?

”ממה שראיתי אז ולא הרבה, ראיתי שזה לא זה ואין לו את האקסטרה הזאת, אבל אני תמיד אומר שצריך לתת יותר זמן לזרים. אני נתתי דוגמה של שחקן שהגיע מאיטליה, התאמנתי איתו ודברים לא עבדו והכל הלך הפוך, ואז פתאום גול בגביע הטוטו ונפתח לו, ראית בן אדם אחר לגמרי. ומאז אמרתי ששחקנים ממדינה אחרת צריכים לתת להם את הזמן. לא סתם שילמו עליו המון כסף, יש לו רזומה של שחקן שאמור להיות טוב, בטח בליגה שלנו”.

ראובן עטר (עמרי שטיין)

בסוף המשחק נגמר ב-0:1 עם שער ענק, אבל הסיפור היה ירמקוב. עם כל המחמאות ובסוף פלורס העמיד נכון, אבל ראקוב הגיעה למצבים של גול ואם לא ירמקוב אז זה היה נגמר אחרת, אולי המחמאות מוקדמות?

“כשאתם דיברתם איתי על התוצאה אז אמרתי שהמחמאות רק לירמקוב. שאפו ענק, מגיע לו. כשמנצחים אז מחפשים את נקודות האור שהיו במשחק ומחפשים להבליג על דברים, אבל בשורה התחתונה זו לא מכבי חיפה שאמורה להיות ומבחינת מחויבות, דיא סבע לא היה אז הרגישו מחויבות נוספות. יריבה טובה יותר גם גורמת לעוד מחויבות”.

מוחמד אבו פאני (IMAGO)

איך אתה רואה את המשחק השני?

”אני צופה הארכה לצערי”.

אם לפולנים יהיו שוב את המצבים שלהם אז יהיה מצב בעייתי.

”מבחינה התקפית חוץ מהבעיטה הזאת, היא לא הייתה טובה”.

גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

מה המאמן מוצא בסברינה? שישים כל שחקן אחר יהיה טוב יותר, שחקן נוער אפילו, הוא לא תורם לכלום. אתה נותן לו לשחק?

”אני נותן לחג’ג’ אם הוא כשיר וגם לאיאד חלאילי, בלי לחשוב פעמיים. חג’ג אם האו כשיר זה שחקן הרכב בטוח”.