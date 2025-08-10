המאבק העירוני בחיפה נכנס גם לספורט האולימפי. לאחר שאגודת מכבי חיפה כרמל נקלעה לקשיים, הפועל חיפה מתפתחת וכוחה עולה בעיר - אלמונים הציבו שלטים הלילה (בין שבת לראשון) מול ביתו של אחד מהאנשים שעומדים מאחורי הקמת מחלקת האתלטיקה של האדומים.

במכבי חיפה יש בעיה בעקבות משבר פיננסי שנובע לטענת האגודה מהפחתת תקציבי העירייה, כאשר הענפים העיקריים שנפגעו הם הכדורסל והאתלטיקה. בכדורסל, הירוקים מתקשים להעמיד תקציב והפעילות בסכנה. באתלטיקה, ראשי המחלקה אלכס רייכלין ואריאל אטיאס החליטו לחצות את הכביש ולהקים מחלקה חדשה בהפועל חיפה.

בעקבות זאת, נוצר מאבק כוחות עירוני. אטיאס, שעמד בראש האתלטיקה של מכבי חיפה, בנה מחלקה בהפועל חיפה וזה לכאורה לא התקבל בהבנה על ידי הצד הירוק של העיר. הלילה כאמור אלמונים הציבו שלטים מול ביתו, בהם נכתבו המילים “בוגד” ו“אין הפועל בחיפה”.

אריאל אטיאס (איגוד האתלטיקה) (מערכת ONE)

עד לפני כמה שנים הפועל חיפה עסקה רק בכדורגל וכדורסל, ולא הייתה לה מעמותה רב ענפית אולימפית. לאחרונה יהודה ענתבי החליט להרחיב את הפעילות ולעסוק גם באתלטיקה, טריאתלון, רכיבת סוסים, סקייטבורד ועוד. המחלקה של האתלטיקה הוקמה כחלק ממיזם חברתי על מנת לקדם ולפתח את הענף בעיר, כאשר מאמנים צעירים הגיעו למחלקה ונקבעו ימי חשיפה לספורטאים צעירים.

מאז שהוחלט על הרחבת הפעילות, בהפועל טוענים: “אנשי מכבי נוקטים במספר פעולות שלא ראויות. לא היה משהו פיזי חלילה, אך יש תחושה של אי נעימות. אנחנו באים לעשות ספורט ולקדם את האתלטיקה בעיר - ובאים להתנכל לנו, מחליפים מנעולים באצטדיון בנווה שאנן כדי לכאורה למנוע גישה לציוד שנקנה לאורך השנים על ידי העירייה, לא נותנים לאתלטי נבחרת ישראל להתאמן בשעות נורמליות, מנסים לשים רגליים ומתנכלים לנו. עכשיו גם הציבו שלטים נגד אחד מראשי הענף מול בית הוריו וחבל שזה גולש לפסים אישיים”.

אריאל אטיאס מסר בתגובה: “אנחנו אנשי ספורט שבאו לקדם ספורט תחרותי בעיר. מי שמאיים ומפחיד, לא מרתיע אותנו. אנחנו בטוחים בצדקת הדרך וזה רק מחזק אותנו. מי שיש לו בעיה אישית איתי או עם כל אחד אחר מהעוסקים במלאכה בהפועל, מוזמן לפנות באופן אישי ולא התחבא מאחורי שלטים כאלה ואחרים”.

תגובת מכבי חיפה תובא לכשתתקבל.