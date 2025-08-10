עדי רינסקי עלה מהנוער לבוגרים של הפועל העמק

הפועל העמק מתחזקת והודיעה שהגארד בן ה-18 עדי רינסקי (1.93 מטרים) עושה את המעבר הישיר מקבוצת הנוער לקבוצה הבוגרת.

רינסקי גם היה קפטן נבחרת הקדטים של ישראל באליפות אירופה 2023 ואמר: ״שמח מאוד להמשיך במועדון שגידל אותי בשנים האחרונות. מצפה מאוד לעבוד עם הצוות והשחקנים, ומאחל לנו שתהיה עונה טובה ומוצלחת״.

שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק, שיתף: "אני שמח מאוד על החתמתם של עדי רינסקי, יובל כוכבי ושחר ארז. שלושתם שחקני בית של המועדון, שחקנים צעירים ומוכשרים שאני בטוח שיתקדמו אצלנו”.

“החתמתם היא חלק מהחזון של הפועל העמק להמשכיות ולשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער המפוארת שלנו", הוסיף המאמן.