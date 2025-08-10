הרכבים וציונים



ג'רמי פרימפונג מרים (רויטרס) ג'רמי פרימפונג מרים (רויטרס)

עונת 2025/26 בפרמייר ליג בפתח, אך בשעה זו מגיע המשחק הרשמי הראשון של העונה באנגליה, מגן הקהילה בין האלופה ליברפול למחזיקת הגביע המפתיעה קריסטל פאלאס, כשהמפגש מתקיים בוומבלי ובו המרסיסיידרס רוצים להשיג את התואר הראשון של העונה.

החבורה של ארנה סלוט ביצעה מספר חיזוקים מרשימים הקיץ, בראש ובראשונה החתמתו של פלוריאן וירץ, ואותתה לשאר ענקיות אנגליה שהיא כאן כדי להישאר. האדומים ניצחו לאחרונה בהכנה 1:3 את יוקוהמה של דין דוד וגברו גם על אתלטיק בילבאו.

מהצד השני של המתרס, פאלאס שהיממה את מנצ'סטר סיטי בגמר הגביע גברה בהכנה על קבוצות כמו מילוול, קרוולי ואוגסבורג. הקבוצה רוצה כעת להדהים את אלופת הפרמייר ליג כפי שעשתה לקבוצה של פפ גווארדיולה בוומבלי, ולקטוף תואר נוסף.

ליברפול התקשתה במשחקיה האחרונים מול פאלאס. ב-25 במאי הקבוצות נפגשו באנפילד במשחק שהסתיים ב-1:1, כאשר באוקטובר 2024 האדומים ניצחו 0:1 בביתה של פאלאס. באפריל 2024 המרסיסיידרס נכנעו 1:0 ליריבתם באנפילד וכעת הם מקווים להימנע מבעיות ולצבור מומנטום חיובי לליגה.