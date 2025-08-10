יום ראשון, 10.08.2025 שעה 18:33
יום ראשון, 10/08/2025, 17:00אצטדיון וומבלימגן הקהילה - גמר
ליברפול
דקה 68
1 2
שופט: כריס קבאניי
קריסטל פאלאס
מערכת ONE | 10/08/2025 17:00
הרכבים וציונים
 
 
ג'רמי פרימפונג מרים (רויטרס)
ג'רמי פרימפונג מרים (רויטרס)

עונת 2025/26 בפרמייר ליג בפתח, אך בשעה זו מגיע המשחק הרשמי הראשון של העונה באנגליה, מגן הקהילה בין האלופה ליברפול למחזיקת הגביע המפתיעה קריסטל פאלאס, כשהמפגש מתקיים בוומבלי ובו המרסיסיידרס רוצים להשיג את התואר הראשון של העונה.

החבורה של ארנה סלוט ביצעה מספר חיזוקים מרשימים הקיץ, בראש ובראשונה החתמתו של פלוריאן וירץ, ואותתה לשאר ענקיות אנגליה שהיא כאן כדי להישאר. האדומים ניצחו לאחרונה בהכנה 1:3 את יוקוהמה של דין דוד וגברו גם על אתלטיק בילבאו.

מהצד השני של המתרס, פאלאס שהיממה את מנצ'סטר סיטי בגמר הגביע גברה בהכנה על קבוצות כמו מילוול, קרוולי ואוגסבורג. הקבוצה רוצה כעת להדהים את אלופת הפרמייר ליג כפי שעשתה לקבוצה של פפ גווארדיולה בוומבלי, ולקטוף תואר נוסף.

ליברפול התקשתה במשחקיה האחרונים מול פאלאס. ב-25 במאי הקבוצות נפגשו באנפילד במשחק שהסתיים ב-1:1, כאשר באוקטובר 2024 האדומים ניצחו 0:1 בביתה של פאלאס. באפריל 2024 המרסיסיידרס נכנעו 1:0 ליריבתם באנפילד וכעת הם מקווים להימנע מבעיות ולצבור מומנטום חיובי לליגה.

מחצית שניה
  • '62
  • החמצה
  • ההזדמנות הטובה ביותר של פאלאס להשוות. ווטסון חטף כדור במרכז המגרש ושלח את אזה לאחד על אחד מול אליסון, רק שהשוער הבריזלאי יצא עם ידו על העליונה והדף מצב ודאי לשער
  • '58
  • החמצה
  • גואהי הרים כדור אל מאטטה שנגח ראשון, סאר ניסה לדחוק מקרוב עם נגיחה, אבל הכדור שלו הלך לידיים של אליסון
  • '52
  • החמצה
  • ליברפול המשיכה לחפש את הרשת בפעם השלישית ופעם נוספת חלוצה החדש אקיטיקה פספס את המסגרת בהזדמנות קורצת ממרכז הרחבה לאחר מסירת רוחב נהדרת של פלוריאן וירץ
  • '46
  • החמצה
  • ליברפול פתחה טוב את המחצית השנייה כשהגיעה למצב טוב תוך דקה, הגבהה טובה של מילוש קרקז מצאה את ראשו של הוגו אקטיקה שניסה להשלים צמד בנגיחה שפספסה במעט את המסגרת
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • שוב מוניוז הרים, הפעם אפילו טוב יותר, וסאר פספס בסנטימטר את הכדור מול שער חשוף לחלוטין
אבריצ'י אזה מול איברהימה קונאטה (רויטרס)אבריצ'י אזה מול איברהימה קונאטה (רויטרס)
דאיצ'י קמאדה מוחלף (רויטרס)דאיצ'י קמאדה מוחלף (רויטרס)
דאיצ'י קמאדה נפצע (רויטרס)דאיצ'י קמאדה נפצע (רויטרס)
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק. מאטטה עבר את קונאטה ובלם ליברפול תיקל אותו מאחור, השופט כריס קבאניי לא היסס להכניס אותו לפנקס
  • '36
  • החמצה
  • פאלאס כמעט השוותה שוב. אזה שלח כדור ארוך ונהדר למוניוז, הקיצוני מצא בהרמה חדה את יוז, אבל המחליף הטרי הגיע לא טוב לכדור ובעט מעל המשקוף של אליסון
  • '29
  • חילוף
  • חילוף ראשון וכפוי על מחזיקת הגביע. קאמדה לא יכול היה להמשיך, וויל יוז הוזעק במקומו
ליברפול חוגגת 1:2 מהיר (רויטרס)ליברפול חוגגת 1:2 מהיר (רויטרס)
שחקני ליברפול מאושרים (רויטרס)שחקני ליברפול מאושרים (רויטרס)
ג'רמי פרימפונג חוגג שער מקרי (רויטרס)ג'רמי פרימפונג חוגג שער מקרי (רויטרס)
ג'רמי פרימפונג רץ לחגוג (רויטרס)ג'רמי פרימפונג רץ לחגוג (רויטרס)
ג'רמי פרימפונג מרים לרשת (רויטרס)ג'רמי פרימפונג מרים לרשת (רויטרס)
  • '21
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-1:2: איזה קצב מטורף בוומבלי. 4 דקות בלבד לקח לרדס לענות, כשגם ג'רמי פרימפונג הגיע להופעת הבכורה שלו עם שערו הראשון באדום. המגן הרים לא טוב, אבל הכדור קפץ מעל דין הנדרסון ונכנס לרשת, שער די מקרי של ההולנדי
שחקני קריסטל פאלאס בעננים (רויטרס)שחקני קריסטל פאלאס בעננים (רויטרס)
ז'אן פיליפ מאטטה באקסטזה (רויטרס)ז'אן פיליפ מאטטה באקסטזה (רויטרס)
ז'אן פיליפ מאטטה רץ לחגוג (רויטרס)ז'אן פיליפ מאטטה רץ לחגוג (רויטרס)
ז'אן פיליפ מאטטה כובש (רויטרס)ז'אן פיליפ מאטטה כובש (רויטרס)
  • '17
  • שער בפנדל
  • שער! קריסטל פאלאס השוותה ל-1:1: מאטטה נשלח לאחד על אחד ונעצר בצורה נקייה על ידי אליסון, אבל הכדור הגיע לסאר וזה הוכשל על ידי ואן דייק בצורה לא נקייה. השופט הצביע על הנקודה, והחלוץ הצרפתי דייק את הפנדל
שחקני ליברפול בשמיים (IMAGO)שחקני ליברפול בשמיים (IMAGO)
שחקני ליברפול בטירוף (IMAGO)שחקני ליברפול בטירוף (IMAGO)
הוגו אקיטיקה חוגג (רויטרס)הוגו אקיטיקה חוגג (רויטרס)
הוגו אקיטיקה רץ לחגוג (רויטרס)הוגו אקיטיקה רץ לחגוג (רויטרס)
הוגו אקיטיקה בועט (רויטרס)הוגו אקיטיקה בועט (רויטרס)
  • '4
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:1: אם סלוט חלם על פתיחה מסוימת לעונה הזו, אז הוא קיבל את הפתיחה הזו. שני שחקני הרכש הנוצצים החלו לפרוע שטרות, כשדאבל פאס נפלא בין פלוריאן וירץ להוגו אקיטיקה הסתיים בבעיטה חדה של האחרון לרשת מקצה הרחבה
  • '1
  • החלטת שופט
  • המשחק יצא לדרך! כריס קבאניי שרק לפתיחה בוומבלי
מחווה לדיוגו ז'וטה בקהל (רויטרס)מחווה לדיוגו ז'וטה בקהל (רויטרס)
הטקס לאחים ז'וטה (רויטרס)הטקס לאחים ז'וטה (רויטרס)
  • '1
  • אחר
  • רגע לפני המשחק, וומבלי עמד לדקת דומייה לזכרם של דיוגו ז'וטה ואנדרה סילבה, בתמונות מצמררות מאוד
שחקני ליברפול בהכנות אחרונות (רויטרס)שחקני ליברפול בהכנות אחרונות (רויטרס)
ג'רמי פרימפונג בחימום (רויטרס)ג'רמי פרימפונג בחימום (רויטרס)
הקהל של ליברפול מוכן (רויטרס)הקהל של ליברפול מוכן (רויטרס)
אוהדי קריסטל פאלאס מגיעים (רויטרס)אוהדי קריסטל פאלאס מגיעים (רויטרס)
