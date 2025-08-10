יום ראשון, 10.08.2025 שעה 13:18
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

אחרי למעלה מ-700 ימים: הרצליה חוזרת הביתה

הפועל הרצליה תשחק העונה באצטדיון העירוני, לאחר כמעט שנתיים של נדודים. עד כה בין היתר חתמו במועדון רוי בייגל, ירין מוגרבי, טל שריג ואביב נגבי

שחקני הפועל הרצליה (יונתן טפיאס, ההתאחדות לכדורגל)
אי שם בעונת המשחקים 2023/24, בתאריך 21/09/2023, הפועל הרצליה ערכה את משחקה האחרון באצטדיון העירוני בהרצליה. מאז? נדדה בין מגרשים, עד שבקיץ האחרון, העירייה התעוררה ועבדה לילות כימים על המקום, הרי שהייתה אמורה לארח את המכבייה, שנדחתה בעקבות הלחימה מול איראן.

"לא בטוח שחשבו עלינו דאז", ציינו בהפועל הרצליה, כשהתייחסו לחזרתם הביתה. "אנחנו שמחים לחזור לבית שלנו ולארח את משחקי 2025/26 בהרצליה. אחרי ימים ארוכים של נדודים, הוצאות כספיות גבוהות, נארח את קבוצות ליגה א' במקום ראוי ואיכותי", הדגישו בהרצליה. הקבוצה מליגה א' דרום לא שיחקה בבית מעל 700 ימים רצופים.

בעוד במועדון עובדים מאחורי הקלעים על הבאת שלושה שחקני חיזוק בעמדות הבלם, הכנפיים והקישור, עד כה הצטרפו לסגל של אורי קרגולה השחקנים טל שריג, רוי בייגל, עמית שפירא, יניר אמור, אביב נגבי, ירין מוגרבי ושחר יאיר. נשארו מהעונה החולפת יהב חיו חמו ואליאס לוי. "זה לא הסוף", ציינו בהרצליה. "אנחנו עוד נתחזק ותיוודעו לצעירים איכותיים שעוד נשמע עליהם".

