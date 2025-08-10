אחרי למעלה מ-700 ימים: הרצליה חוזרת הביתה

אי שם בעונת המשחקים 2023/24, בתאריך 21/09/2023, הפועל הרצליה ערכה את משחקה האחרון באצטדיון העירוני בהרצליה. מאז? נדדה בין מגרשים, עד שבקיץ האחרון, העירייה התעוררה ועבדה לילות כימים על המקום, הרי שהייתה אמורה לארח את המכבייה, שנדחתה בעקבות הלחימה מול איראן.

"לא בטוח שחשבו עלינו דאז", ציינו בהפועל הרצליה, כשהתייחסו לחזרתם הביתה. "אנחנו שמחים לחזור לבית שלנו ולארח את משחקי 2025/26 בהרצליה. אחרי ימים ארוכים של נדודים, הוצאות כספיות גבוהות, נארח את קבוצות ליגה א' במקום ראוי ואיכותי", הדגישו בהרצליה. הקבוצה מליגה א' דרום לא שיחקה בבית מעל 700 ימים רצופים.

בעוד במועדון עובדים מאחורי הקלעים על הבאת שלושה שחקני חיזוק בעמדות הבלם, הכנפיים והקישור, עד כה הצטרפו לסגל של אורי קרגולה השחקנים טל שריג, רוי בייגל, עמית שפירא, יניר אמור, אביב נגבי, ירין מוגרבי ושחר יאיר. נשארו מהעונה החולפת יהב חיו חמו ואליאס לוי. "זה לא הסוף", ציינו בהרצליה. "אנחנו עוד נתחזק ותיוודעו לצעירים איכותיים שעוד נשמע עליהם".