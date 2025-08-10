יום ראשון, 10.08.2025 שעה 13:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

האולם בגן נר צפוי להיקרא ע"ש חיים אוחיון ז"ל

מחווה לאוהדים? ההיכל של הפועל העמק עתיד לשנות את שמו, תוך מתן כבוד למייסד גלבוע/גליל. ארגון האוהדים: "מבורך, אך לא יעצור את המחאה הצודקת"

|
אוהדי גלבוע/גליל בטקס לזכרו של חיים אוחיון ז
אוהדי גלבוע/גליל בטקס לזכרו של חיים אוחיון ז"ל (עמרי שטיין)

הפועל העמק, בשיתוף עם הספונסר הראשי, גבעסול והמועצה האזורית גלבוע, מובילים בחודשים האחרונים יוזמה לשנות את שמו של אולם הספורט בגן נר להיכל חיים אוחיון, על שם חיים אוחיון ז''ל, מייסד מועדון הכדורסל של הפועל העמק, או בשם בו נוסד, הפועל גלבוע/גליל. המהלך נמצא בשלביו הסופיים והוא ממתין לאישורים הסופיים של המועצה האזורית, כאשר התהליך צפוי להסתיים בתוך חודשיים. 

כזכור, מועדון הפועל העמק הכריז לפני שבועיים וחצי על שינוי שמו, מהפועל גלבוע/גליל, לאחר האיחוד עם הפועל עפולה. המהלך התקבל בכעס גדול על ידי האוהדים של הפועל גלבוע/גליל, שבין היתר אמרו שהם מחויבים למורשתו של חיים אוחיון ז''ל ולשם הקבוצה שהוא עצמו הקים. ייתכן כי במהלך הזה, שנדחף גם על ידי אוהדים ותיקים, מקווים במועדון כי זה ירכך את ארגון האוהדים המוחה, שבינתיים מסרב לרכוש מנויים לעונה הקרובה. 

ארגון האוהדים של הפועל גלבוע/גליל מסר ל-ONE בתגובה: “במשך 4 השנים האחרונות, ארגון האוהדים פועל לשינוי שם ההיכל לשמו של חיים אוחיון. הארגון קרא להיכל על שמו באופן רציף גם ללא אישור פורמלי על ידי המועצה, מה שגרם לא פעם לחיכוך עם הראש מועצה הקודם, מר עובד נור”.

חיים אוחיון ז"ל (עמיחי הילמן)חיים אוחיון ז"ל (עמיחי הילמן)

עוד הוסיפו: “אנו מקווים שמהלך קריאת ההיכל על שמו של חיים אוחיון ז"ל יגרום למעט נחת למשפחתו של חיים, תרצה והבנות. אין ראוי מחיים לקבלת כבוד זה. אין בקריאת שם ההיכל על שמו של חיים שום עניין במאבק הצודק של האוהדים לשינוי שם הקבוצה ואין אנו רואים קשר בין הדברים. נמשיך לפעול בדרך מכובדת כמו שפעלנו עד כה למען החזרת השם גלבוע/גליל לשם הקבוצה”.

בנוסף, הקבוצה עיבתה אתמול (שבת) את הסגל הישראלי שלה בהחתמתו של שחקן הפנים שחר ארז. ארז (21, 2.00), בוגר מחלקת הנוער של המועדון, שיחק בעונה שעברה  במכבי רמת גן ובעונת 2023/24 שיחק בגלבוע ברוש.

שחר ארז אמר לאחר החתימה: שמח ומתרגש לחזור להפועל העמק, מועדון שהוא לגמרי בית בשבילי. רעב לעבוד, ללמוד ולתת כל מה שיש לי בשביל הקבוצה והקהל. מחכה כבר להתחיל את העונה, יאללה העמק”.

