טר שטגן ינאם בפני אוהדי ברצלונה הערב בגאמפר

האנזי פליק יערוך את הופעת הבכורה שלו כמאמן ברצלונה מול הקהל הביתי העונה הערב (ראשון) באצטדיון יוהאן קרויף, במשחק על גביע גאמפר מול קומו של ססק פברגאס. הצגת השחקנים תיערך שעה לפני שריקת הפתיחה. זו תהיה הצגה מרשימה במיוחד, כשמארק-אנדרה טר שטגן יעמוד במרכז הבמה על רקע כל המחלוקת שפרצה בימים האחרונים בין השוער הגרמני לבין המועדון.

שיא העימות הגיע ביום שני האחרון, כאשר השוער סירב לחתום על הדו"ח הרפואי שברצלונה נדרשה לשלוח ללה ליגה לצורך בחינת הוועדה הרפואית של הליגה, במטרה לקבוע האם הפציעה של הגרמני היא ארוכת טווח. המועדון פתח מיד בהליך משמעתי נגדו, וביום חמישי אף החריף את הצעדים כשהסיר ממנו את סרט הקפטן.

השלב הבא התרחש ביום שישי, אז טר שטגן שינה את עמדתו. בעקבות ביקור של הנשיא ז'ואן לאפורטה אצל השחקן, המועדון החליט להחזיר לו את סרט הקפטן ולסגור את הפרשה. המתח החל לרדת, וברצלונה הצליחה לשלוח את הדו"ח הרפואי ללה ליגה בשבת, בתקווה לקבל החלטה כבר בתחילת השבוע הבא.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

כקפטן (מחדש), טר שטגן צפוי לפנות אל האוהדים הערב, כפי שעשה בשנה שעברה, בליווי פליק. בשלב זה, המועדון מסביר כי השוער מתכוון להגיע לאצטדיון יוהאן קרויף ולשאת נאום, שלפי ההערכות יהיה נאום של פיוס, בדומה להצהרה שפרסם ברשתות החברתיות ביום שישי.

למעשה, גורמים במועדון הציעו להדריך את הגרמני לגבי הדברים שעליו לומר בנאומו, אם כי טרם קיבלו ממנו תשובה, וייתכן שהנאום יהיה כולו ביוזמתו. עם זאת, נוכחותו באירוע כבר אושרה.

גם תגובת הקהל שימלא את היציעים באצטדיון יוהאן קרויף תהיה בעלת חשיבות, שכן רוב אוהדי ברצלונה הפנו את גבם לשוער הגרמני בעקבות האירועים האחרונים.