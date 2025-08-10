יום ראשון, 10.08.2025 שעה 01:41
ספורט אחר  >> כדורעף

נבחרת הנשים בכדורעף ניצחה 0:3 את אסטוניה

הכחולות-לבנות התאוששו מההפסד לסלובניה ברביעי עם ניצחון ללא איבוד מערכה ועשתה צעד נוסף אל עבר אליפות אירופה. ג'נאח: "שמחה שעמדנו בציפיות"

|
נבחרת הנשים של ישראל בכדורעף (באדיבות ה-CEV)
נבחרת הנשים של ישראל בכדורעף (באדיבות ה-CEV)

נבחרת הנשים של ישראל בכדורעף הציגה אמש (שבת) משחק מצוין, וניצחה את נבחרת אסטוניה 0:3 (18:25, 23:25, 15:25) במסגרת מוקדמות אליפות אירופה בצפון מקדוניה, שם מארחת ישראל את משחקי הבית בעקבות המצב הביטחוני.

הניצחון המרשים מגיע לאחר ההפסד הכואב ביום רביעי לנבחרת סלובניה, כאשר הפעם הישראליות הוכיחו שהן מזן אחר והצליחו להציג כדורעף ברמה גבוהה לאורך כל שלוש המערכות מול אסטוניה.

במשחק הצטיינו טלי הקס, עדי בוקמן ושיראל ג'נאח, שהובילו את הנבחרת לניצחון חשוב שעשוי להיות גורלי להעפלה לאליפות אירופה. הביצועים של השלישייה, לצד תרומה של שחקניות נוספות מהסגל, אפשרו לנבחרת לשלוט במשחק ולנצח בצורה משכנעת.

נבחרת ישראל בכדורעף נגד אסטוניה (באדיבות ה-CEV)נבחרת ישראל בכדורעף נגד אסטוניה (באדיבות ה-CEV)

כעת ממתינה נבחרת ישראל לתוצאות מהבתים האחרים במוקדמות, כדי לדעת אם תעלה לשלב הבא כאחת מחמש הסגניות הטובות ביותר מתוך שבעת הבתים במוקדמות.

שיראל ג'נאח, שהייתה אחת מהבולטות במשחק, אמרה בסיום: "היה משחק שהיינו צריכות לנצח, אני שמחה שעמדנו בציפיות ובלחץ. אני שמחה שהרבה בנות מתוך הסגל תרמו ותמכו אחת בשנייה. אנחנו מקוות שזה יספיק לעלות לאליפות אירופה. היה קיץ ארוך, עבדנו קשה, לא ויתרנו לרגע. אני גאה בנו ואנחנו ממשיכות קדימה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */