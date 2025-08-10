נבחרת הנשים בכדורעף ניצחה 0:3 את אסטוניה

נבחרת הנשים של ישראל בכדורעף הציגה אמש (שבת) משחק מצוין, וניצחה את נבחרת אסטוניה 0:3 (18:25, 23:25, 15:25) במסגרת מוקדמות אליפות אירופה בצפון מקדוניה, שם מארחת ישראל את משחקי הבית בעקבות המצב הביטחוני.

הניצחון המרשים מגיע לאחר ההפסד הכואב ביום רביעי לנבחרת סלובניה, כאשר הפעם הישראליות הוכיחו שהן מזן אחר והצליחו להציג כדורעף ברמה גבוהה לאורך כל שלוש המערכות מול אסטוניה.

במשחק הצטיינו טלי הקס, עדי בוקמן ושיראל ג'נאח, שהובילו את הנבחרת לניצחון חשוב שעשוי להיות גורלי להעפלה לאליפות אירופה. הביצועים של השלישייה, לצד תרומה של שחקניות נוספות מהסגל, אפשרו לנבחרת לשלוט במשחק ולנצח בצורה משכנעת.

נבחרת ישראל בכדורעף נגד אסטוניה (באדיבות ה-CEV)

כעת ממתינה נבחרת ישראל לתוצאות מהבתים האחרים במוקדמות, כדי לדעת אם תעלה לשלב הבא כאחת מחמש הסגניות הטובות ביותר מתוך שבעת הבתים במוקדמות.

שיראל ג'נאח, שהייתה אחת מהבולטות במשחק, אמרה בסיום: "היה משחק שהיינו צריכות לנצח, אני שמחה שעמדנו בציפיות ובלחץ. אני שמחה שהרבה בנות מתוך הסגל תרמו ותמכו אחת בשנייה. אנחנו מקוות שזה יספיק לעלות לאליפות אירופה. היה קיץ ארוך, עבדנו קשה, לא ויתרנו לרגע. אני גאה בנו ואנחנו ממשיכות קדימה".