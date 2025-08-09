יום שבת, 09.08.2025 שעה 23:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"תודה על המחויבות": ברצלונה נפרדה ממרטינס

אחרי שנתיים בקבוצה, הקטלונים נפרדו באופן רשמי מהבלם הבאסקי שיעבור לאל נאסר וירוויח סכום עתק: "אנו מאחלים לך הצלחה רבה, תמיד תהיה אחד מאיתנו"

|
איניגו מרטינס בשגעת (רויטרס)
איניגו מרטינס בשגעת (רויטרס)

אחד השחקנים החשובים ביותר בעונה הנהדרת שעברה על ברצלונה בשנה שעברה, הוא הבלם הספרדי איניגו מרטינס. השילוב שלו לצד פאו קוברסי הצעיר הוכיח את עצמו פעם אחר פעם, והוביל את הקבוצה לזכייה בליגה הספרדית, בגביע ובסופר קאפ. הערב (שבת), מספר ימים לאחר שדווח כי יעזוב לאל נאסר הסעודית באופן מפתיע יחסית, ברצלונה נפרדה ממנו באופן רשמי.

“ברצוננו להודות לך מקרב לב על המקצועיות, המאמץ, המסירות והמחויבות שלך לאורך כל התקופה המשותפת הזו, בשתי העונות בהן לבשת את החולצה של ברצלונה. אנו מאחלים לך הצלחה רבה בעתיד. תמיד תשאר אחד מאיתנו”, כתבו במועדון.

הבלם הבאסקי, סיים תקופה של שתי עונות כשחקן ברצלונה לאחר שהגיע למועדון ב-2023. בעונתו הראשונה תחת צ’אבי הוא ערך 25 הופעות, אך בעונתו השנייה הוא הפך לשחקן קבוע בהרכב של האנסי פליק, וערך 46 הופעות. בסך הכל, איניגו שיחק רשם 71 הופעות עבור הקטלונים, מתוכם פתח 61 פעמים, כבש שלושה שערים ובישל חמישה. 

איניגו מרטינס (IMAGO)איניגו מרטינס (IMAGO)

הבלם בן ה-34 עוזב ללא תמורה, אם כי ברצלונה עשויה לקבל סכום קטן כבונוסים. בדרך הזו, המועדון הקטלוני יפנה משכורת מהגבוהות בסגל הנוכחי, כ-14 מיליון אירו בשכר, משאב חשוב מאוד שיאיץ את תהליך הרישום של שחקנים לפני פתיחת הליגה. מבחינתו של הבלם הוותיק, ההצעה מהליגה הסעודית נחשבת להזדמנות של פעם בחיים לסיים את הקריירה עם הכנסה בלתי נתפסת.

למעשה, לפי דיווח של אתר התקשורת הסעודי ‘Arriyadiyah’, איניגו מרטינס ירוויח כעשרה מיליון אירו נטו לעונה, כמעט כפול מהשכר שקיבל בברצלונה. הדיווח הזה גם מגלה שבימים האחרונים התעוררו מתיחויות מסוימות במשא ומתן, כאשר איניגו מרטינס דרש חוזה מובטח למינימום שתי עונות. בסופו של דבר, אל נאסר כללה בהסכם הסופי אופציה לעונה שנייה, בהתבסס על היעדים שיושגו. 

איניגו מרטינס (IMAGO)איניגו מרטינס (IMAGO)
