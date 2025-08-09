"תודה על המחויבות": ברצלונה נפרדה ממרטינס

אחד השחקנים החשובים ביותר בעונה הנהדרת שעברה על ברצלונה בשנה שעברה, הוא הבלם הספרדי איניגו מרטינס. השילוב שלו לצד פאו קוברסי הצעיר הוכיח את עצמו פעם אחר פעם, והוביל את הקבוצה לזכייה בליגה הספרדית, בגביע ובסופר קאפ. הערב (שבת), מספר ימים לאחר שדווח כי יעזוב לאל נאסר הסעודית באופן מפתיע יחסית, ברצלונה נפרדה ממנו באופן רשמי.

“ברצוננו להודות לך מקרב לב על המקצועיות, המאמץ, המסירות והמחויבות שלך לאורך כל התקופה המשותפת הזו, בשתי העונות בהן לבשת את החולצה של ברצלונה. אנו מאחלים לך הצלחה רבה בעתיד. תמיד תשאר אחד מאיתנו”, כתבו במועדון.

הבלם הבאסקי, סיים תקופה של שתי עונות כשחקן ברצלונה לאחר שהגיע למועדון ב-2023. בעונתו הראשונה תחת צ’אבי הוא ערך 25 הופעות, אך בעונתו השנייה הוא הפך לשחקן קבוע בהרכב של האנסי פליק, וערך 46 הופעות. בסך הכל, איניגו שיחק רשם 71 הופעות עבור הקטלונים, מתוכם פתח 61 פעמים, כבש שלושה שערים ובישל חמישה.

איניגו מרטינס (IMAGO)

הבלם בן ה-34 עוזב ללא תמורה, אם כי ברצלונה עשויה לקבל סכום קטן כבונוסים. בדרך הזו, המועדון הקטלוני יפנה משכורת מהגבוהות בסגל הנוכחי, כ-14 מיליון אירו בשכר, משאב חשוב מאוד שיאיץ את תהליך הרישום של שחקנים לפני פתיחת הליגה. מבחינתו של הבלם הוותיק, ההצעה מהליגה הסעודית נחשבת להזדמנות של פעם בחיים לסיים את הקריירה עם הכנסה בלתי נתפסת.

למעשה, לפי דיווח של אתר התקשורת הסעודי ‘Arriyadiyah’, איניגו מרטינס ירוויח כעשרה מיליון אירו נטו לעונה, כמעט כפול מהשכר שקיבל בברצלונה. הדיווח הזה גם מגלה שבימים האחרונים התעוררו מתיחויות מסוימות במשא ומתן, כאשר איניגו מרטינס דרש חוזה מובטח למינימום שתי עונות. בסופו של דבר, אל נאסר כללה בהסכם הסופי אופציה לעונה שנייה, בהתבסס על היעדים שיושגו.