בשל יותר: מדר מגיע להנהיג את נבחרת ישראל

החזרה שלו ארצה יצרה כותרות עצומות כמו גם רוח הלחימה שלו, הוא המשיך להראות שיפור וצמיחה משנה לשנה והעונה הוא גם בין החתומים על העונה ההיסטורית של הפועל תל אביב ביורוקאפ. ים מדר, כן, זה שנבחר על ידי בוסטון בדראפט ה-NBA, כן, זה שהיו את מי שלא ראו את מה שעשה באותו יורובאסקט לגילאי עתודה בתל אביב, מגיע. השאיפות והציפיות מהרכז הן אלו של שחקן מוביל, גם אם הדקות עשויות להיות מוגבלות משהו.

הרצון והלחימה תמיד היו שם, כשמדבר הוכיח את כבר בעונה האחרונה בהפועל תל אביב, כאשר שיחק פצוע והקריב מעצמו בפיינל פור של היורוקאפ. הדבר כמובן יצר את הצורך במנוחה, אך הנבחרת חייבת את אותו הגארד שהשתלט על עמדת הרכז במהלך העונה בהפועל תל אביב.

נדמה שהיינו כאן בעבר בכל הנוגע לשיח על סט היכולות של מדר; האינסטינקטים הנהדרים, ראיית המגרש, הלחץ על הכדור, היכולת להגיע לטבעת, לעלות מכדרור, חצי מרחק וגם הקליעה מעבר לקשת שהשתפרה, עד כה לאורך הקריירה כל אלו שמים את הרכז של אריאל בית הלחמי בפוזיציה נהדרת כאשר מסתכלים על הדבר הזה שנקרא “קריירה” בטח ובטח כאשר אנחנו מדברים על גילו של מדר ועל כך שבדומה למספר שחקנים בנבחרת, גם הוא הותיר טעם של עוד. כלומר, שחקן נוסף שאמור להיות בפריים שלו, אך שהתקרה שלו עדין לא נמצאה.

ים מדר (חגי מיכאלי)

הסימפוניה הישראלית הרי חייבת לעבור דרך המנצחים שעל הפרקט, כלומר, עמדת הרכז וסיפור האהבה הזה של ים מדר ודני אבדיה הולך אחורה עד לאותה נבחרת עתודה של 2019 שזכתה בזהב בתל אביב עם בית הלחמי על הקווים והעתיד של הכדורסל הישראלי בהחלט נראה טוב מאוד.

מאז, חלפו להן שש שנים, וים מדר הספיק לשחק במוקדמות היורובאסקט הקודם כמו גם באליפות עצמה, במוקדמות אליפות העולם, בטורניר המוקדמות הקדם אולימפי וכאמור גם במוקדמות היורובאסקט הנוכחי והמספרים? בדיוק כמו רומן סורקין - לא זהים ברמה המספרית אלא יותר מגמתית.

דני אבדיה וים מדר בזכייה בתל אביב (חגי מיכאלי)

הבכורה שלו בנבחרת הבוגרת הייתה כאמור במוקדמות היורובאסקט הקודם, אז העמיד ממוצעים של 7.3 נקודות. ביורובאסקט עצמו, הוא כבר קלע 13.4 נקודות, הוריד 1.4 ריבאונדים ומסר 3 אסיסטים כאשר, הדואו של מדר ואבדיה עשה את שלו והשאיר טעם של עוד.

אותו טורניר הסתיים באכזבה עצומה לאור הניצחון על פינלנד ולאורי מראקנן במשחק הפתיחה שנתן את התחושה כי למרות שמדובר בבית לא פשוט, אפשר להעפיל ממנו. בכל אופן, הימים עברו ומבחינתו של מדר, בטורניר ההעפלה לאליפות העולם, ממוצעיו ירדו ל-10.8 נקודות, אך בקדם אולימפי הוא הגיע ובגדול עם 17.3 נקודות לצד 2.5 ריבאונדים ו-5.3 אסיסטים.

הרכז לקח חלק גם במוקדמות היורובאסקט הנוכחי בהם קלע בממוצע 20 נקודות, הוריד 2.3 ריבאונדים ומסר 6.3 אסיסטים. כל אלו כאמור לפני שנאלץ לקחת מנוחה כפויה בעקבות הפציעה בברך כזו שגרמה לו להחמיץ פרק זמן ממושך מהמגרשים עוד במהלך העונה וגם להצטרף באיחור לאימוני הנבחרת וביורובאסקט הקרוב? כשם שמספר שחקנים מגיעים כשהם בוגרים יותר ובשלים יותר כך גם מדר מגיע והנבחרת תקווה שהוא יוכל לשחק כפי שהוא יודע לכל אורכו של הטורניר.