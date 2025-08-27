יום רביעי, 03.12.2025 שעה 02:47
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545בריטניה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

מתעלה עם הנבחרת: ישראל נושאת עיניים לסורקין

כוכב מכבי עם זינוק מטאורי לאורך השנים כשייצג את המדינה, מתאים את עצמו לכל טורניר ואמור להוביל ביורובאסקט. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
רומן סורקין (פיב
רומן סורקין (פיב"א)

יורובאסקט 2022 הסתיים במפח נפש מבחינתה של נבחרת ישראל, שפתחה טוב את שלב הבתים בפראג, אך בסופו של דבר לא המשיכה לברלין. הפעם כאמור מדובר בגרסה שונה של הנבחרת, כאשר השחקנים מגיעים בשלים יותר, רעבים יותר ובגרסאות משופרות יותר. עכשיו נתמקד במי שאמור להוביל את הקו הקדמי של הכחולים לבנים של אריאל בית הלחמי, ומדובר במי שמגיע לאחר שתי עונות לא פחות מאדירות בתחרות הבכירה של אירופה וחוזה ארוך טווח בשורות מכבי תל אביב – רומן סורקין

הוא מסוגל לשחק כפאוור פורוורד וכסנטר, עבודת הרגליים שלו מהמשובחות שיש, אספקט של המשחק שהוא שיפר, כזה שנחשב אפילו לאומנות אבודה במידה מסוימת. הוא ישנה זריקות, ירווח את המשחק והטאץ' שלו ליד הטבעת כמו גם היכולת לסיים מעליה, לא פחות מנהדרות. הסיפור בעניינו של סורקין הוא שכל פעם שרואים אותו משחק, התחושה היא כמעט תמיד זהה – הוא שוב השתפר ונראה שבהחלט עוד יכול לצמוח, כי התקרה עדיין לא נראית באופק. 

בטורנירים השונים של פיב"א, הפורוורד סנטר מציג לא זינוק בעלייה, כי אם זינוק מטאורי בפרק זמן של שלוש שנים. שימו לב: הפעם הראשונה שלבש את המדים הלאומיים בנבחרת הבוגרת הייתה בטורנירי העפלה ליורובאסקט 2022 ב-2021, אז הוא קלע 6.3 נקודות והוריד 1.7 ריבאונדים בממוצע. ביורובאסקט עצמו, המספרים השתפרו במעט ועלו ל-7.2 נקודות לצד 3.8 ריבאונדים, ואז בטורניר העפלה למונדובאסקט, הוא שוב הציג שיפור במספרים כשהפעם כבר קלע בספרות כפולות – ממוצע של 12 נקודות לצד 5.2 ריבאונדים. 

רומן סורקין בנבחרת ישראל (איציק בלניצקי)רומן סורקין בנבחרת ישראל (איציק בלניצקי)

והמגמה המשיכה גם בטורניר הקדם אולימפי. אפשר לבוא ולטעון לזהות יריבות או לשומרים שמנגד, רק שאת מה שרומן סורקין עשה בנבחרת הלאומית, הוא גם עושה בתחרות הבכירה של אירופה והוא נראה כחומר ביד היוצר – שחקן שפשוט מתאים כמעט לכל סיטואציה בה הוא נמצא. הדבר כאמור לא חדש ולא מפתיע, ובגלל שהזכרנו גם את הטורניר הקדם אולימפי, המספרים גם גם היו הטובים ביותר שלו עם 19.5 נקודות לצד 7.8 ריבאונדים. 

דרכו של סורקין במדים הלאומיים החלה ב-2012, אז שיחק בקדטים. הוא כמובן היה שם גם בנוער ובעתודה לפני שלבש לראשונה את המדים הכחולים לבנים של ישראל בנבחרת הבוגרת. ראינו אותו צומח ומתפתח לנגד עינינו מעונה לעונה, בדרך להפוך לאחד הגבוהים המרשימים באירופה וכעת בטורניר הנוכחי, העיניים שוב יהיו נשואות אליו.

בין היתר כמובן, כשהמטרה ברורה, היעדים מוכרים והרצון לכל הפחות הוא להגיע שלב אחד רחוק יותר מאשר ביורובאסקט הקודם, רומן, יהיה רומן וייתן את אשר הוא יודע הכי טוב לתת בתחרות אליה הוא מגיע, בתור אחד השחקנים המרכזיים של הנבחרת שנמצאים בשיא שלהם. יחד עם זאת באופן מוזר, ניתן להרגיש לגבי אותם שחקנים שלמרות שמדובר בגרסה הכי טובה שלהם, עדיין מרגיש שהטוב, הטוב מאוד ואפילו המצוין – נמצא עוד לפניהם.   

יורובאסקט 2025 יוצא לדרך
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */