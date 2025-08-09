דיווח: הפועל ת"א הגדילה את ההצעה של צ'יקו

האם הפועל תל אביב בדרך להביא את הזר הרביעי שלה בקיץ הזה? אחרי שהחתימו כבר את אנדריאן קרייב, פלקאו ואת פרננד מאיימבו, בברזיל מדווחים היום (שבת) שאחרי שההצעה הראשונה נדחתה, האדומים הגדילו את ההצעה לבלם צ’יקו. יתרה מכך, נרשם שהמשא ומתן צפוי להסתיים בימים הקרובים, ושהשחקן אף רוצה להגיע לישראל ומבקש מקבוצתו לעזוב.

באתר ‘גלובו’ הברזילאי נכתב שהשחקן כבר לא צפוי לשחק עבור ספורט רסיפה, ושההצעה השנייה של הפועל כבר הונחה על השולחן של המועדון הברזילאי, ושהוא ממש ביקש מראשי המועדון לשחרר אותו, לקבל את ההצעה ולתת לו להמשיך את הקריירה שלו מעבר לים ולהגיע לישראל, לחודורוב.

צ’יקו גדל ברסיפה ובמדיה גם עלה להופעת בכורה בבוגרים, כאשר באוגוסט 2020 שותף בהפסד 1:0 לסאו פאולו. בתחילת 2024 הוא הושאל לנובוריזונטינו המקומית ובסך הכל בקריירה יש לו 163 הופעות בהן כבש שישה שערים ובישל עוד שלושה מהעמדה האחורית.

צ'יקו (IMAGO)

לצ’יקו יש חוזה עד לקיץ הבא, ואם אכן ספורט רסיפה תשחרר אותו ותיתן לו לעבור להפועל תל אביב, זו תהיה ההזדמנות הראשונה שלו לשחק מחוץ למולדתו. אם אכן המועדון יקבל את בקשתו של השחקן וההצעה תהיה בהתאם לדרישות, ברדה יקבל את הסגל שלו זר נוסף ויביא פאזל נוסף לפרויקט.