הגיעו לטורניר: הקדטים ניצחו את אסטוניה

נבחרת הקדטים השיגה היום (שבת) את ניצחונה הראשון באליפות אירופה עד גיל 16, לאחר שגברה 80:88 על נבחרת אסטוניה. לאחר ההפסד לטורקיה במחזור הראשון, השחקנים בכחול-לבן ידעו כי עליהם לנצח על מנת לא להסתבך במאבקי המיקום של הבית.

החבורה של יהוא אורלנד פתחה את המשחק עם ארבע שלשות מהירות שסימנו על ההולך לבוא, ולמרות שאיבדה את היתרון עד להפסקה, הצליחה להשתלט על העניינים בפתיחת המחצית השנייה ושמרה על ההובלה עד לסיום כדי לרשום ניצחון נאה.

אשל לוינטל הוביל את קלעי הנבחרת עם 24 נקודות כולל 10/11 מהקו, עומרי אורלנד היה רחוק ארבעה אסיסטים מטריפל דאבל לצד 23 נקודות, כאשר האקס פקטור היה אריאל אבולוף, שבמשחק אתמול שיחק שניות בודדות, אך היום היה יוצא מן הכלל עם 16 נקודות כולל ארבע שלשות ללא החטאה, מתוך 11 שקלעה הנבחרת כולה ב-44%.

מחר החבורה בכחול לבן תנעל את שלב הבתים בשעה 12:30 עם משחק מול לטביה, בתקווה להשיג ניצחון נוסף ולהתבסס במיקום טוב לקראת שלבי ההצלבה.

הנבחרת פתחה בחמישייה עם עומרי אורלנד, אשל לוינטל, תום ארונוב, יהונתן זילברשטיין וערן מעוז. הנבחרות היו צמודות במהלך המחצית הראשונה כאשר אף אחת מהצדדים לא הצליח לפתח יתרון משמעותי.

ישראל יצאה באנרגיות שיא מחדר ההלבשה, הקשתה מאוד על האסטונים עם הגנת לחץ גבוהה, כשבצד השני אורלנד קלע שמונה נקודות מהירות והוסיף אסיסט למעוז, שהעלה את הנבחרת ליתרון דו ספרתי, 45:55. אסטוניה יצאה מעט מהקיפאון, אבל אורלנד ולוינטל המשיכו ללהוט, וגם אריאל אבולוף הוסיף שמונה נקודות משלו כולל שלשה שחתמה את הרבע ב-61:72.

אסטוניה סירבה לוותר על המשחק ועברה בעצמה ללחץ הגנתי שעזר לה לצמק לשלוש הפרש בלבד, חמש דקות לסיום, כשהיא גם מפספסת מספר הזדמנויות להשוות את התוצאה. אלא שבצד השני אורלנד שוב הגיע עם כמה מהלכים נהדרים, אבולוף המשיך לצלוף מרחוק ונקודות של לוינטל מהקו סגרו סיפור - 80:88 בסיום.

קלעו לישראל: לוינטל (10/11 מהקו) 24, אורלנד (11 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 23, אבולוף (4/4 לשלוש) 16, ארונוב 10, פרימר 6, פז 3, סוקולובסקי, מעוז ויהונתן זילברשטיין 2 כל אחד. כן שותפו: שפר, לדרמן, איתן זילברשטיין.