ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

רשמית: השוער רוג'ריו סנטוס חתם בעירוני טבריה

השוער שגדל בבראגה ושיחק בליגה הבכירה באזרבייג'ן בעונה החולפת הצטרף לקבוצה של חודדה: "שמעתי הרבה על העיר והמועדון, אני כבר לא יכול לחכות"

רוג'ריו סנטוס (IMAGO)
רוג'ריו סנטוס (IMAGO)

חיזוק מעניין לעירוני טבריה שהודיעה היום (שבת) על החתמתו של השוער הפורטוגלי רוג'ריו סנטוס (26, 1.89 מטר) לעונה אחת, עם אופציה לעונה נוספת. רוג'ריו, שגדל במועדון הפאר הפורטוגלי בראגה, צבר ניסיון עשיר בליגה השנייה בפורטוגל ושיחק במספר מועדונים במדינתו.

את העונה האחרונה העביר בליגה הבכירה של אזרבייג'ן, וכעת הוא מצטרף לשורות המועדון במטרה לחזק את עמדת השוער.

סנטוס עבר מבראגה ב' לטרופנסה ומשם לפיירנסה ו-ואלשוורדנסה הפורטוגליות לפני שהגיע לקפאץ האזרית אצלה שיחק עד ינואר. בעונה החולפת רשם השוער 31 הופעות בליגה, ספג 49 שערים ושמר תשע פעמים על רשת נקייה.

עם החתימה אמר רוג'ריו: "שמח להצטרף לפרויקט של עירוני טבריה. שמעתי הרבה על העיר והמועדון, ואני כבר לא יכול לחכות לפגוש את החברים החדשים. יאללה טבריה".

