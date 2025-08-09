יום שבת, 09.08.2025 שעה 12:06
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

רוברט לבנדובסקי צפוי להיעדר כשלושה שבועות

חדשות רעות לברצלונה: החלוץ הפולני שסובל מאי נוחות בשריר ברגל שמאל עלול לפספס מספר שבועות, כך שהוא יחמיץ את פתיחת העונה בלה ליגה. כל הפרטים

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

חדשות רעות להאנזי פליק. רוברט לבנדובסקי עלול להחמיץ את שלושת המשחקים הראשונים של לה ליגה, עקב כאבים בשריר ההאמסטרינג ברגלו השמאלית. בהודעה הרשמית של המועדון נכתב כי החלוץ הפולני ייעדר מטורניר גאמפר וכי "התקדמות מצבו" תקבע את זמינותו למשחקים הבאים.

עם זאת, על פי דיווח ב’אס’, התחזית הנוכחית היא שהשחקן עשוי להיעדר במשך מספר שבועות, ולכן חזרה רק לאחר פגרת הנבחרות באמצע ספטמבר היא אפשרות ריאלית. למרות שלא מדובר ככל הנראה בפציעה חמורה, זו בהחלט לא הפעם הראשונה שלבנדובסקי סובל ממכה מהסוג הזה. לכן במועדון נוקטים משנה זהירות, במיוחד לאור גילו, הוא עומד לחגוג יום הולדת 37.

הוא כבר מחוץ לתוכניות למשחק הפתיחה של לה ליגה ב-16 באוגוסט מול מיורקה, ומשם והלאה, רמת הכשירות שלו היא שתכריע. נכון לעכשיו, השתתפותו במשחקים מול לבאנטה וראיו וייקאנו מוטלת בספק.

המשמעות היא שפליק ייאלץ להשתמש בחלוץ אחר בתור מספר 9. פראן טורס נראה כרגע כאופציה הראשונה, לצד מרקוס רשפורד, אם כי במקרה של האנגלי, עדיין לא ברור אם הוא יהיה כשיר וזמין למחזור הפתיחה של לה ליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */