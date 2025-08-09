הזאר: רציתי לעזוב את צ'לסי רק לריאל מדריד

בעוד אחיו תורגאן הזאר פתח את העונה כמו בצורה טובה עבור אנדרלכט הבלגית, לאחר פציעת הברך הקשה שלו, אדן, שלא רצה להישאר בצל, סיפק כמות נאה של אנקדוטות וכותרות בפודקאסט של זאק נאני, יוצר תוכן המתמחה בראיונות ושיחות על כדורגל ותרבות ספורט.

כמעט שנתיים לאחר שהודיע על פרישתו, שחקן ריאל מדריד לשעבר, אחד משחקני הכנף הלא מאוזנים ביותר בעשור האחרון, שאיבד את גזרתו אך לא את מקוריותו, מביט לאחור על הקריירה שלו.

הבלגי התחיל את השיחה כשהתייחס לילדיו: "שלושת הבנים הגדולים שלי משחקים בראיו מחאדהונדה, מועדון ליד מדריד. הם ממש אוהבים את זה. הבכור בן 14, בעוד הבן השני שלי היה באקדמיה של ריאל מדריד במשך שנה. עברתי לפני שנה וחצי, אז עכשיו גם הוא בראיו מחאדהונדה. זה המועדון שבו האחים הרננדס התחילו לשחק. אפילו רודרי, זוכה כדור הזהב, התחיל שם”.

אדן הזאר (רויטרס)

“זה מועדון טוב מאוד. הם רוצים לשחק כדורגל כמו אבא שלהם. כשאתה קטן, אתה תמיד רוצה לעשות את מה שאבא עושה, כמובן. אני עוקב אחריהם ב-100%, בחופש מוחלט, כמובן, אבל גם עם קצת עצות מאבא. אחרי הכל, שיחקתי ברמה טובה, אז מדי פעם אני נותן להם קצת עצות”.

לאחר מכן נשאל שחקן העבר על ספורט אחר אותו הוא אוהב, אופניים, כאשר נשאל לגבי אהבו לטור דה פראנס: "אני מבלה שלושה שבועות על הספה שלי וכולם יודעים לא להפריע לי. משעה 14:00 עד 17:00 אני על הספה שלי. נסענו לטולוז לראות את רנקו (אבנפול) עם הילדים כי היינו באזור”.

“גדלתי עם הטור דה פראנס. כשהיינו ילדים, אבא שלי והדודים שלי היו מול הטלוויזיה וצפו בטור ולא היה אפשר להפריע להם. זה היה דבר קלאסי, בשעה 16:00, והיינו שם, כיבדנו ונהנינו מהרגע הזה. בנוסף, הבלגים די חזקים ברכיבה על אופניים בימים אלה, אז זה מוסיף פלוס”.

אדן הזאר צ'לסי (רויטרס)

בהתייחסו מדוע בחר לשחק בליל השיב הזאר: "ובכן, הבית שלי נמצא במרחק שעה נסיעה ברכב. זה לא כל כך רחוק, זה ממש ליד. הם הציעו לי פרויקט רציני, עם מרכז אימונים מודרני, חדש לגמרי, שבו אפשר לישון שם, עם מתקנים חדשים. הלכתי לבקר כשקלוד פואל היה שם. התרשמתי מהמתקנים ומהמועדון באופן כללי. זו קבוצה טובה מהליגה הצרפתית. הקרבה לבלגיה הייתה יתרון בגיל 14. לגור שם היה כמו פנימייה. בשבילי, היה חשוב לשמור על קשרי משפחה, וזה היה אפשרי”.

על מערכות היחסים שלו עם מאמניו לאורך הקריירה אמר: "מעולם לא הייתי מסוג השחקנים שצריכים לדבר עם המאמן. הייתה מערכת יחסים של כבוד הדדי. אגלה לך משהו, עוזר המאמן ומאמן הכושר היו החברים שלי. אני לא אוהב את הרעיון של לדבר עם המאמן כדי לשחק. אנשים אומרים שאתה משחק כי אתה מדבר עם המאמן, אני לא אהבתי את זה. אני משחק כי אני טוב, לא כי אני מדבר עם המאמן. זה היה ככה עם רודי (גארסיה), למעשה. אחר כך יצרנו מערכת יחסים טובה המבוססת על מה שחווינו יחד. הוא עכשיו המאמן של הנבחרת בלגיה. הוא מתקשר אליי, שואל אותי דברים. זו מערכת יחסים בריאה”.

על שיחת הטלפון שקיבל מדרוגבה: "הוא התקשר אליי פעם אחת ואמר שמישהו רוצה לדבר איתי. מבחינתי, דרוגבה הוא אגדה. הוא אמר לי שאני צריך להישאר בצ'לסי, שזה המועדון בשבילי. אבל אמרתי להם שלא. אנשים יודעים יותר טוב. הייתי אוהד של ריאל מדריד ושל תיירי הנרי, אז כילד אהבתי את ארסנל. כנער, גדלתי עם התותחנים, אבל אף פעם לא היו שיחות איתם”.

אדן הזאר וקווין דה בריינה (רויטרס)

הבלגי נשאל מי היו השחקנים שהשפיעו עליו הכי הרבה והשיב: "דה בריינה הוא אחד השחקנים הטובים ביותר בהיסטוריה של הפרמייר ליג, אבל היית יכול לקחת ממנו את הכדור. מה שכן, זה היה בלתי אפשרי עם יאיא טורה. הוא היה בלתי ניתן לעצירה. לא רציתי להגן נגדו, וגם אם רציתי, לא יכולתי”

“כשהם הגנו נגדי, אף אחד לא יכול היה לעצור אותי. תאר לעצמך שחקן גדול בגובה 1.90 מטר, שמגן על שחקן קטן, בגובה 1.70 מטר. זה לא קל. חוץ מזה, הייתי חזק, עם מרכז כובד נמוך, מה שנתן לי יתרון. כן, לפעמים הייתי קצת פעיל מדי, דחפתי את הישבן שלי פנימה, והם נפלו. זה היה טוב להיילייטס וליוטיוב”.

על ההדחה בחצי גמר מונדיאל 2018 לצרפת אמר: "היו אנשים שבכו, אבל נהנינו מהרגע. אחי הקטן תורגן היו איתי בחדר ההלבשה. זה היה רגע מיוחד עבורנו”.

אדן הזאר וקארים בנזמה חוגגים (רויטרס)

על העניין של פריס סן ז’רמן בו לאורך הקריירה: "מעולם לא שיחקתי בפ.ס.ז', למרות שתמיד הייתי בקשר עם נאסר (אל חלאיפי). בשנה האחרונה שלי בליל. הלכתי לראות משחק שלהם. מעולם לא הייתי אוהד של המועדון ולא רציתי לחזור לליגה הצרפתית. ראיתי את עצמי יותר ביונייטד, סיטי, באיירן או בארסה. בשלב מסוים, היו דיבורים על באיירן, אבל לא רציתי להתמקד באפשרות הזו ונשארתי. לא רציתי להשתנות. עם כל הכבוד לבאיירן, לא רציתי לעבור מלונדון למינכן. רציתי ללכת לריאל מדריד”.

בתקופתו בריאל מדריד שיתף פעולה עם מספר שחקנים היסטוריים. הזאר שיתף על מערכת היחסים שלו עם שניים מהם, קארים בנזמה וטיבו קורטואה: "קורטואה תמיד שם שחקנים כמו בנזמה ומודריץ' מעליי. מבחינתי, הם אגדות. קארים היה נהדר מהיום הראשון, דיברנו ושיחקנו יחד. אני חושב שהוא מאוכזב מאיך שהדברים התגלגלו, אבל תמיד יש לנו מערכת יחסים טובה. טיבו וקארים הם מה שעזר לנו לזכות בליגת האלופות. אני תרמתי לאווירה בקבוצה. אנשים לא רואים את זה, אבל זה חשוב. השנה הזאת הייתה מרשימה”.