רשמית: אדריק קיבל את הספרה 9 בריאל מדריד

הכישרון הברזילאי הצעיר אנדריק יזכה רשמית בעונה הקרובה ללבוש את החולצה מספר 9 של ריאל מדריד, מספר מיתולוגי במועדון, אשר נותר פנוי לאחר שקיליאן אמבפה עבר ללבוש את החולצה מספר 10 ביולי האחרון. דיווחים קודמים טענו כי גונסאלו גארסיה בן ה-21 עשוי לקבל את המספר 9, אך דווקא אנדריק הוא זה שקיבל את המספר, מה שמעיד על האמון הרב שמביע בו המועדון, זאת לאחר דיווחים שאנדריק כבר היה מתוסכל מזה שלא קיבל את הספרה והתעקש להילחם על מקומו בכל זאת.

אנדריק בן ה-18, שהצטרף בקיץ הקודם מרשת פלמייראס הברזילאית, יצטרף לרשימת כוכבים שהחזיקו במספר האגדי הזה, כולל קארים בנזמה, כריסטיאנו רונאלדו ורונאלדו נזאריו.בעונת הבכורה שלו בקבוצה (עם המספר 16), כבש אנדריק 7 שערים ובישל אחד נוסף ב-37 הופעות. הוא החמיץ את אליפות העולם למועדונים עקב פציעה, כאשר ריאל הובסה בחצי הגמר 4:0 מול פאריס סן ז’רמן. הוא צפוי לחזור לשחק באמצע ספטמבר ולהישאר במועדון.

ריאל מדריד תפתח את עונת הליגה מול אוססונה באצטדיון סנטיאגו ברנבאו ב-19 באוגוסט. במדריד, המספר החשוב ביותר הוא ללא ספק 7. לאורך ההיסטוריה לבשו אותו שחקנים אגדיים כמו אמאנסיו אמארו, חואניטו המנוח, אמיליו בוטראגניו, ראול, וכמובן כריסטיאנו רונאלדו. כיום לובש אותו ויניסיוס ג’וניור.

אנדריק (IMAGO)

בשל כך, החולצה מספר 10, שבמועדונים אחרים נחשבת לבכירה ביותר (למשל בברצלונה), מדורגת רק שנייה בריאל. היא נלבשה לאורך השנים על ידי שחקני קישור ויוצרים כמו ריימונד קופה, פרנץ פושקש, מיכאל לאודרופ, קלרנס סיידורף, לואיס פיגו, מסוט אוזיל ולוקה מודריץ’, עד עזיבתו בקיץ האחרון.

גם החולצה מספר 9 נחשבת ליוקרתית ונחשקת. היא נלבשה בעבר על ידי אלפרדו די סטפנו, שהוביל את ריאל לזכייה בחמשת גביעי אירופה הראשונים שלה, וגם על ידי חלוצים כמו הוגו סאנצ’ס, רונאלדו נזאריו ובנזמה. אמבפה לבש את המספר 9 בעונת הבכורה שלו בריאל (בדומה לכריסטיאנו רונאלדו שהחל איתה לפני שראול פינה את ה-7).

באופן מעניין, בעונת 2024 זכתה ריאל מדריד בליגת האלופות, מבלי שהיה שחקן שלובש את החולצה מספר 9. זו הייתה הפעם הראשונה שזה קרה בהיסטוריית המועדון, לאחר שבנזמה עזב את הקבוצה וחתם באל איתיחאד הסעודית.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

החולצות הנמכרות ביותר בשנים האחרונות

המועדון עצמו לא מפרסם נתוני מכירה רשמיים, אך לפי כלי תקשורת בספרד, אמבפה הוא השחקן שמכר הכי הרבה חולצות מאז שהצטרף בקיץ 2024. לפניו, ג’וד בלינגהאם ו-ויניסיוס ג’וניור היו בראש הרשימה, ואלו שלושת השמות הבולטים ביותר שמופיעים על החולצות ביציעי הברנבאו.

בניגוד לליגות אחרות באירופה, בליגה הספרדית מותר לבחור מספרי חולצות רק בטווח של 1 עד 25. שוערים חייבים ללבוש את המספרים 1, 13 או 25. בריאל יש רק שני שוערים רשומים: טיבו קורטואה (1) ואנדריי לונין (13). בעת שהמספרים הוכנסו לשימוש בספרד ב-1947, רק המספרים 1 עד 11 היו זמינים, בהתאם לעמדות השחקנים. כללים אלה נחשבים לנוקשים יותר לעומת הליגות האנגלית, האיטלקית והצרפתית, שמאפשרות מספרים עד 99.

למה אמבפה עבר ללבוש את המספר 10? וכיצד מחולקים המספרים?

לפי גורמים במועדון ממדריד, לאחר שלוקה מודריץ’ עזב את המועדון וסיים את חוזהו, המספר 10 התפנה, והוצע לאמבפה, מתוך רצון שיישא את אותו מספר שהוא לובש גם בנבחרת צרפת. לדבריהם, מדובר ב"מספר מיוחד לשחקן מיוחד".

אמבפה ומודריץ' (רויטרס)

אמבפה אישר את המעבר ברשתות החברתיות. בספר קומיקס אוטוביוגרפי שפרסם ב-2021, הוא נראה כילד שמקבל כמתנה חולצת ריאל מדריד עם המספר 10. לעיתים, משך הזמן ששחקן נמצא במועדון מהווה שיקול בחלוקת המספרים, אך ההחלטה הסופית תמיד בידיי המועדון. כך למשל, ארדה גולר הביע רצון ללבוש את ה-10 עוד לפני שאמבפה הגיע, אך נאלץ לוותר למרות שהיה במועדון שנה לפניו.

מתן הספרה 9 לאנדריק, מספרו הקודם של אמבפה, הוא איתות ברור לכך שהמועדון רואה בו כוכב לעתיד, עם אמון גדול ביכולותיו של החלוץ הברזילאי הצעיר.