יום שישי, 08.08.2025 שעה 19:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

הקנס של אופ"א ללאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי

כוכבי בארסה נקנסו על ידי הארגון בסכום של 5,000 אירו כל אחד בשל הפרת נהלי בדיקות סמים, לאחר שלא עמדו בהוראות שניתנו להם. פליק הושעה ממשחק אחד

|
לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)
אופ”א הודיעה כי קנסה את לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי, כל אחד מהם ב-5,000 אירו, בגין הפרת תקנות נוגדות הסמים לאחר משחקה האחרון של ברצלונה במסגרת אירופית.

לפי הודעת אופ"א, השניים לא עמדו בהוראות שניתנו להם על ידי קצין הבקרה האחראי לבדיקות סמים, ולא ניגשו מיידית לעמדת הבקרה כפי שנדרש על פי התקנות.

מן הספסל, האנזי פליק קיבל עונש כבד יותר, קנס של 20,000 אירו והרחקה ממשחק אחד במסגרת המפעלים של אופ"א, בשל הפרה של העקרונות הכלליים להתנהגות, וכן בשל הפרה של כללי ההתנהגות ההולמת. העוזר שלו, מרקוס זורג, נענש באותה חומרה, גם הוא הורחק ממשחק אחד ונקנס בסכום זהה ובאותם נימוקים.

החלטת ועדת הבקרה, האתיקה והמשמעת חלה גם על ברצלונה עצמה, אשר נדרשה לשלם 5,250 אירו בגין זריקת חפצים, ו-2,500 אירו נוספים על הדלקת אבוקות במהלך אותו משחק מול אינטר.

כל הסנקציות נכנסות לתוקף באופן מיידי וישפיעו על משחקה הבא של ברצלונה בזירה האירופית, בו תיאלץ להסתדר ללא פליק וזורג על הקווים.

