יום שישי, 08.08.2025 שעה 16:35
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
00-00פאריס סן-ז'רמן1
00-00מארסיי2
00-00מונאקו3
00-00ניס4
00-00ליל5
00-00ליון6
00-00שטרסבורג7
00-00לאנס8
00-00ברסט9
00-00טולוז10
00-00אוקזר11
00-00ראן12
00-00נאנט13
00-00אנז'ה14
00-00לה האבר15
00-00לוריין16
00-00פ.צ. פאריס17
00-00מץ18

הסעיף יורד בקיץ הבא: ריאל סימנה את ויטיניה

תג המחיר של קשר פ.ס.ז' ונבחרת פורטוגל בקיץ 2026 צפוי לעמוד על 90 מיליון אירו, וב'מארקה' מדווחים שהוא על הרדאר של הקבוצה ממדריד. כל הפרטים

|
ויטיניה לצד ויניסיוס (IMAGO)
ויטיניה לצד ויניסיוס (IMAGO)

לא מעט עיניים נשואות לעבר ויטיניה, כשהכוכב הפורטוגלי נחשב בעיני רבים לגורם המרכזי בהצלחות הגדולות של פאריס סן ז'רמן ושל נבחרת פורטוגל בעונה האחרונה. הדינמיות שלו, היכולת לפרוץ קווים ובעיקר הנוכחות והאישיות שהוא מביא למשחק של הקבוצה הפריסאית, הם רק חלק מהגורמים שהפכו אותו למוקד שמועות קיץ רבות, חלקן אף קושרות אותו לריאל מדריד, כך לפי ‘מארקה’.

נכון לעכשיו, עסקה בין קבוצתו לשעבר של קיליאן אמבפה לבין ריאל מדריד נראית כמעט בלתי אפשרית, אלא אם כן מדובר במנגנון של סעיף יציאה, בדיוק המקרה עם הקשר הדינמי הפורטוגלי. אך עצם קיומו של הסעיף הזה מספק סיבה טובה לכך שריאל מדריד מגלה עניין בוויטיניה ובשחקנים נוספים מהסגל של לואיס אנריקה.

לרוב לשחקנים בליגה הצרפתית אין סעיפי שחרור, אך עם זאת, נדמה כי שחקנים וסוכניהם הצליחו למצוא דרכים לעקוף את ההגבלה הזו. הקיץ הזה, ראיין שרקי עזב את ליון למנצ'סטר סיטי תוך כדי שימוש, באופן ישיר או עקיף, בסעיף יציאה שנכלל בחוזהו, שהוערך ב־22.5 מיליון אירו. שרקי כבר מצליח להרשים את פפ גווארדיולה במשחקו, והסעיף, בין אם מותר ובין אם לאו, שימש לו כמעבר בטוח ליציאה מהקבוצה.

ויטיניה (IMAGO)ויטיניה (IMAGO)

ויטיניה, בן 25, חתום בפאריס עד 30 ביוני 2029, אך לפי הדיווחים, סעיף היציאה המדובר קובע תג מחיר של 90 מיליון אירו לקראת קיץ 2026, כלומר, לאחר מונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית.

האמת היא שהקשר הפך למנוע המרכזי במשחק של פאריס ושל נבחרת פורטוגל שזכתה בליגת האומות. שמו מוזכר כמועמד לפרסים אישיים משמעותיים, ואף אחד לא מערער על כך.

בריאל מדריד יודעים שמוקדם או מאוחר יצטרכו לחזק את מרכז הקישור. אף שאין ציפייה לכך שהדבר יקרה כבר בקיץ הנוכחי, ברור שהשחקן לשעבר של פורטו נמצא ברשימות של המועדון, וכולם בעולם הכדורגל יודעים שתג המחיר שלו גבוה, אך עדיין סביר בהחלט.

