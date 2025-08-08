יום שישי, 08.08.2025 שעה 14:57
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

נועם שחר סגר בכפר שלם, ארד בר קרוב לבני יהודה

מי שסיפק לא מעט רגעים דרמטיים בעונה החולפת בהפועל פ"ת יושאל מב"ש. עוד בלאומית: קשר מכבי פ"ת אשתקד יצטרף לדגו, כפי שנחשף ב-ONE, ומה עם סזאר?

|
נועם שחר חוגג (לילך וויס-רוזנברג)
נועם שחר חוגג (לילך וויס-רוזנברג)

קבוצות הליגה הלאומית ממשיכות לנסות להתחזק לקראת הישורת האחרונה של חלון ההעברות, כאשר מי שמתקרבת מאוד לחיזוק, היא הפועל כפר שלם. הקבוצה, שרשמה עונה מצוינת אשתקד, מחפשת לחזק את החלק הקדמי וסיכמה ביממה האחרונה עם החלוץ נועם שחר, שהיה אחד האקס פקטורים של עומר פרץ אשתקד בעונת העלייה של הפועל פ"ת.

שחר, שיגיע בעסקת השאלה מהפועל ב"ש באמצעות סוכנו שחר גרינברג, היה אחראי על כמה שערים דרמטיים מאוד עבור המלאבסים, כשאחד מהם היה מול מכבי הרצליה ובסך הכל הוא סיים את העונה שעברה עם מאזן של שישה שערי ליגה.

נועם שחר חוגג (ראובן שוורץ)נועם שחר חוגג (ראובן שוורץ)

גם מסאי דגו קרוב לחיזוק

גם בני יהודה קרובה לחיזוק: כפי שפורסם ב-ONE, הקשר ארד בר ניהל מגעים עם המועדון, כשכעת, המגעים התקדמו והוא נמצא על סף חתימה בקבוצה של מסאי דגו. ההערכה היא שהחתימה תתבצע בימים הקרובים.
 

בר, ששיחק בחצי העונה האחרונה במכבי פ"ת, היה אחד הבולטים בעונת העלייה של הקבוצה לליגת העל לפני שלוש עונות ולאחד משחקני העונה בליגה הלאומית. הוא התיר את חוזהו בצ’רקאסי האוקראינית והפך לשחקן חופשי כעת.

ארד בר (IMAGO)ארד בר (IMAGO)

סזאר נשאר בכפ”ס

בנוסף, מי שיכולה לסמן לעצמה וי גדול היא הפועל כפ״ס שהצליחה להשאיר הבוקר את החלוץ חוליו סזאר. הברזילאי, שהפך לאחד החלוצים הטובים בלאומית בעשור האחרון, זכה להתעניינות גם מהפועל עפולה, אך לבסוף ימשיך בירוק. הוא כבש 12 שערים העונה במדי הקבוצה מהשרון, כאשר במרבית העונות האחרונות כבש במספרים דו ספרתיים.

חוליו סזאר (שחר גרוס)חוליו סזאר (שחר גרוס)
