הנחיות חיפה לאוהדיה לקראת הגומלין מול ראקוב

מכבי חיפה ניצחה אמש (חמישי) 0:1 את ראקוב הפולנית בחוץ והשיגה מקדמה חשובה לקראת משחק הגומלין, במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג. הירוקים של דייגו פלורס יפגשו שוב את הפולנים ביום חמישי הבא (14.8), במטרה להשלים את המשימה.

בתוך כך, המועדון מהכרמל פרסם את הפרטים על מכירת הכרטיסים שכבר נפתחה למשחק השני, אותו החיפאים “יארחו” בהונגריה באצטדיון Nagyerdei בדברצן. ההתמודדות עצמה תתחיל בשעה 20:00, אך הקהל התבקש להגיע לפחות שעה לפני מועד שריקת הפתיחה.

עוד הנחיות שניתנו לאוהדים הירוקים מצד מכבי חיפה הן: “לשים לב שהכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה. בכניסה לאצטדיון תתבקשו להציג את הדרכון שלכם ותתבצע בדיקת התאמה בין השם המופיע בדרכון לשם הרשום על גבי הכרטיס”. עוד הוסיפו בכרמל: “שימו לב שהנכם מבצעים את ההזמנה על השמות הנכונים”.

אוהדי מכבי חיפה ימוקמו באזור C, כניסה מ-ACCES 3, שער 14. מחיר כרטיס יעלה 75 שקלים ומחיר כרטיס כולל הסעה מבודפשט הבירה, יעלה לאוהדים 190 שקלים. במועדון הדגישו לקהל: “חובה להגיע לאצטדיון עם דרכון, יש להציגו בכניסה לאצטדיון. יש להישמע להוראות כוחות השיטור והאבטחה באצטדיון ובסביבתו. לא ניתן להכניס לאצטדיון תיקים או מזוודות. חל איסור לעשן בשטחי האצטדיון”.