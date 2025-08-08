יום שישי, 08.08.2025 שעה 14:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5024-4325פילדלפיה יוניון1
4931-3925סינסינטי2
4726-4225נאשוויל3
4436-4125קולומבוס קרו4
4234-4922אינטר מיאמי5
4133-4625אורלנדו סיטי6
3839-4325שארלוט7
3829-3424ניו יורק סיטי8
3540-4524שיקאגו פייר9
3336-3925ניו יורק רד בולס10
2535-3124ניו אינגלנד רבולושן11
2132-2524טורונטו12
2145-2924אטלנטה יונייטד13
1949-2225די.סי. יונייטד14
1846-2325מונטריאול15
 מערב 
4632-4825סן דייגו אפ.סי1
4526-4224ונקובר ווייטקאפס2
4428-4225מינסוטה יונייטד 3
3835-3924סיאטל סאונדרס4
3732-3324פורטלנד טימברס5
3628-3922FC לוס אנג'לס6
3326-2123אוסטין7
3130-2624ריאל סולט לייק8
3039-3125קולורדו ראפידס9
2944-4725סן חוזה ארת'קווייקס10
2739-3024יוסטון דינמו11
2545-3524דאלאס12
2445-3624קנזס סיטי13
1840-2424סנט לואיס סיטי14
1648-2824לוס אנג'לס גלאקסי15

סון הוצג בלוס אנג'לס FC, והובך על ידי המנחה

הדרום קוריאני ישב על הבמה, הפוליטיקאית שהנחתה את האירוע הציגה חוסר ידע משווע בנושא כשאמרה לו: "המונדיאל כאן, תומכים בך שתביא לארה"ב ניצחון"

|
המנחה ויונג מין סון (IMAGO)
המנחה ויונג מין סון (IMAGO)

כבר שנים שבארצות הברית מנסים לקדם את הכדורגל ולהראות שהוא ברמות הגבוהות. זה התחיל אי שם עם הגעתו של דייויד בקהאם, או עם קאקה ופרנק למפארד ועוד, והחותמת הייתה הגעתו של ליאו מסי לאינטר מיאמי. ייתכן שכן הרמה עלתה, אבל לפעמים יש רגעים שגורמים לך לחשוב שהענף שם עדיין לא מה שהוא כאן, גם אם זה לא על הדשא.

עוד שחקן גדול עבר לארצות הברית השבוע, כשיונג מין סון עזב את טוטנהאם אחרי עשור והוצג בלוס אנג’לס FC. במהלך ההצגה שלו במועדון החדש, המנחה שאלה את הדרום קוריאני שאלה, או יותר נכון אמרה אמירה וניסתה להרים לו, אך בעיקר הביכה את עצמה ואת כל הסיטואציה, שניכר שגם סון לא הרגיש נעים.

מה שקרה זה שאותה מנחה פנתה לסון במהלך ההצגה כשהיא כנראה לא מבינה ממש בטורנירים השונים ובפורמט בכל אחד, כשאמרה לשחקן ההתקפה: “אין לחץ, אבל כשהמונדיאל יגיע והוא כאן, אנחנו מצפים לניצחון של נבחרת ארצות הברית כאן בלוס אנג’לס, אז אנחנו כאן כדי לתמוך בך בניסיון שלך להביא לנו ניצחון שכזה”.

יונג מין סון מוצג (IMAGO)יונג מין סון מוצג (IMAGO)

בהמשך התברר שמי שהנחתה את ההצגה של סון היא הת’ר ג’יי האט, פוליטיקאית אמריקאית המכהנת כיום כחברת מועצה ממונתה המייצג את המחוז ה-10 של לוס אנג’לס מאז 2023. בנוסף, היא גם הביאה לדרום קוריאני מתנה ואמרה: “הבאתי לך כאן מתנה קטנה מאיתנו, כי סבתא שלי לימדה אותי ללא ללכת למקומות בלי להביא מתנות”.

צפו: המלצות מומחה ליגת החלומות של ONE
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */