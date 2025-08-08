יום שישי, 08.08.2025 שעה 14:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
שחר עמיר צפוי להמשיך בהפועל גליל עליון

הגארד, שבחלק השני של העונה החולפת הושאל לחולון ממנה הגיע, שב והוא צפוי לקבל מקום מרכזי בסגל הנבנה של יזרעאלי. הצפוניים רוצים להביא גארד זר

|
שחר עמיר (רועי כפיר)
שחר עמיר (רועי כפיר)

שחר עמיר צפוי להמשיך גם בעונה הקרובה בהפועל גליל עליון. הגארד (26, 1.86) שיחק בעונה שעברה בגליל ובחודש אפריל עבר בהשאלה להפועל חולון, במדיה שיחק רק משחק בודד. 

בעונה שעברה, ב-19 משחקים בגליל, העמיד עמיר ממוצעים של 5.8 נקודות, 1.1 ריבאונדים ו-0.9 אסיסטים למשחק ב-17 דקות. כעת עמיר צפוי לחזור לקבוצה של גוני יזרעאלי ואבישי גורדון ולקבל מקום מרכזי בסגל הנבנה. 

בנוסף לעמיר חתומים בגליל לעונה הקרובה הפורוורד סיריל לנגווין, הגארד דיאנדרה גולסטון, הפורוורד סם אלג'יקי והישראלים נועם אביבי, רז אדם, שחר דורון ויהל מלמד. בקבוצה מחפשים זר נוסף בעמדת הגארד.

