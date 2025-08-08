שחר עמיר צפוי להמשיך בהפועל גליל עליון

גיא קופיצ'ינסקי
שחר עמיר צפוי להמשיך גם בעונה הקרובה בהפועל גליל עליון. הגארד (26, 1.86) שיחק בעונה שעברה בגליל ובחודש אפריל עבר בהשאלה להפועל חולון, במדיה שיחק רק משחק בודד.
בעונה שעברה, ב-19 משחקים בגליל, העמיד עמיר ממוצעים של 5.8 נקודות, 1.1 ריבאונדים ו-0.9 אסיסטים למשחק ב-17 דקות. כעת עמיר צפוי לחזור לקבוצה של גוני יזרעאלי ואבישי גורדון ולקבל מקום מרכזי בסגל הנבנה.
בנוסף לעמיר חתומים בגליל לעונה הקרובה הפורוורד סיריל לנגווין, הגארד דיאנדרה גולסטון, הפורוורד סם אלג'יקי והישראלים נועם אביבי, רז אדם, שחר דורון ויהל מלמד. בקבוצה מחפשים זר נוסף בעמדת הגארד.