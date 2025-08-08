ומה עם האיחוד? מכבי שעריים נרשמה לליגה ב'

במכבי שעריים לא לוקחים סיכונים מיותרים והחליטו להירשם לעונת 2025/26 בליגה ב'. כזכור, עונת 2024/25 הסתיימה מבחינת המועדון בבושת פנים ובירידת ליגה מהמקום האחרון בליגה א' דרום, לאחר 12 שנים בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי ולאחר עונה אחת (2016/17) בליגה הלאומית. עונת 2011/12 הייתה האחרונה בה שיחקה שעריים בליגה ב'.

רישומה של מכבי שעריים מגיע ברקע ההמתנה לאיחוד בין מכבי רחובות, הפועל מרמורק (שנרשמה אף היא והחלה את פעילותה תחת יוסי חכים) ומכבי שעריים. כזכור, לפני כשלושה שבועות, פורסם ב-ONE כי האיחוד ברחובות מונח על שולחן המחלקה המשפטית בעירייה, כשעד היום טרם נחתם רשמית האיחוד, שלא לדבר על האצטדיון העירוני, שעדיין נמצא בעיצומה של בנייה.

נכון לכרגע, סגל שחקנים אין, אבל נרשמו שישה בעלי תפקידים לעת עתה. יגאל בן עיון, מנהל קבוצה; מוטי נדב, בעל זכות חתימה, חבר הנהלה ואיש משק; מני סויסה, בעל זכות חתימה ואחראי מחלקת הנוער; כפיר קירט, חבר הנהלה; עצמון אריאל, בעל זכות חתימה וחבר הנהלה וכך גם ישראל פרץ, המשמש כחובש.

כמקובל במערכות ההתאחדות לכדורגל, מכבי שעריים רשמה 16 שחקנים חדשים תחת "שחקן חדש" בפורטל ההשאלות, החלפות ושחרורים. הדבר לא מבטיח לאף שחקן מהרשימה לשחקן בקבוצה בעונת 2025/26, הרי שלעיתים מועדונים רושמים שחקנים שבפעם האחרונה שראו דקות משחק היו לפני עונות וצפויים הם להיגרע תוך כדי תנועה.