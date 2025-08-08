יום שישי, 08.08.2025 שעה 07:53
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5024-4325פילדלפיה יוניון1
4931-3925סינסינטי2
4726-4225נאשוויל3
4436-4125קולומבוס קרו4
4234-4922אינטר מיאמי5
4133-4625אורלנדו סיטי6
3839-4325שארלוט7
3829-3424ניו יורק סיטי8
3540-4524שיקאגו פייר9
3336-3925ניו יורק רד בולס10
2535-3124ניו אינגלנד רבולושן11
2132-2524טורונטו12
2145-2924אטלנטה יונייטד13
1949-2225די.סי. יונייטד14
1846-2325מונטריאול15
 מערב 
4632-4825סן דייגו אפ.סי1
4526-4224ונקובר ווייטקאפס2
4428-4225מינסוטה יונייטד3
3835-3924סיאטל סאונדרס4
3732-3324פורטלנד טימברס5
3628-3922FC לוס אנג'לס6
3326-2123אוסטין7
3130-2624ריאל סולט לייק8
3039-3125קולורדו ראפידס9
2944-4725סן חוזה ארת'קווייקס10
2739-3024יוסטון דינמו11
2545-3524דאלאס12
2445-3624קנזס סיטי13
1840-2424סנט לואיס סיטי14
1648-2824לוס אנג'לס גלאקסי15

עבדה החליף את טוקלומטי ובישל, 0:2 לשארלוט

החלוץ הישראלי פתח בהרכב, חברו נכנס במקומו במחצית ותוך דקות ספורות לקח חלק בשער הראשון של קבוצתו בניצחון על מונטריי בגביע הליגות של ה-MLS

|
ליאל עבדה חוגג עם שחקני שארלוט (רויטרס)
ליאל עבדה חוגג עם שחקני שארלוט (רויטרס)

גביע הליגות של ה-MLS ממשיך ואיתו הנציגים שלנו באמריקה, עידן טוקלומטי וליאל עבדה שמשחקים בשארלוט. אחרי שהמחזור הראשון של של הבתים נפתח בסערה מבחינת הישראלים, כאשר טוקלומטי הורחק באדום ישיר בשל פגיעה עם ראשו בשחקן יריב לצד הפסד 4:1, הלילה (בין חמישי לשישי) השניים חזרו הביתה עם ניצחון 0:2 שקט.

במסגרת המחזור השלישי של המפעל, הקבוצה מצפון קרוליינה התארחה אצל מונטריי המקסיקנית. טוקלומטי פתח, אך לא הצליח להשפיע והוחלף במחצית בליאל עבדה. לאחרון לקח קצת יותר מ-10 דקות על הדשא כדי לבשל את הראשון לביל טוילומה – עם גול שנבדק ב-VAR ולבסוף אושר. בדקה ה-60, טייגר סמולס הבקיע את השני עבור שארלוט.

בתחילת השבוע הבא, טוקלומטי, עבדה ושארלוט כבר חוזרים לליגה לאחר שאיבדו סיכוי להעפיל לשלב הבא בגביע הליגות. הם ייצאו למשחק חוץ אצל סינסינטי החזקה, שכרגע נמצאת במקום השני, רחוקה נקודה בלבד מפילדלפיה של תאי בריבו בפסגת המחוז המזרחי.

עבדה עד כה העונה בליגת ה-MLS רשם חמישה שערים ובישול אחד ב-23 הופעות, ומתקרב לנתונים שלו מהעונה שעברה – בה כבש שבעה שערים ובישל פעמיים. לטוקלומטי יש שישה שערים ובישול אחד ב-21 הופעות ליגה העונה.

