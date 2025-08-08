"באירופה צריך לדעת לנצח, ירמקוב עושה הבדל"

מכבי חיפה רשמה אתמול (חמישי) מול ראקוב הפולנית הישג כפול. מלבד העובדה שהיה זה ניצחון ראשון של קבוצה ישראלית על אדמת פולין עם 0:1, הירוקים זכו במקדמה סופר משמעותית לקראת הגומלין בשבוע הבא בהונגריה, שבסיומו הקבוצה שתנצח תעפיל לפלייאוף הקונפרנס ליג. לנשיא המועדון יעקב שחר היו בסיום ההתמודדות את כל הסיבות להיות מרוצה. הקבוצה שלו רחוקה מרחק נגיעה משלב הפלייאוף, שהמנצחת בו תעפיל לשלב הליגה במפעל השלישי בחשיבותו באירופה.

הצפוניים יודעים היטב שהם זכו במקדמה טובה למשחק בשבוע הבא, אך הם מודעים לכך שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר: "יהיה לנו משחק קשה בגומלין. אין חגיגות והפנים לשבוע הבא. היו הרבה נקודות אור במשחק כולל העמידה הטקטית והמחויבות של כל השחקנים. הרווחנו שבוע נוסף כדי לנסות ולהתחזק, להתחבר ולבנות את הקבוצה", אמרו במועדון.

בחיפה החמיאו למאמן דייגו פלורס, שלאט לאט מתחיל להשריש לשחקנים את ה"אני מאמין" שלו. לאורך כל השבוע שקדם למשחק, הארגנטינאי תירגל עמידה טקטית שהוכיחה את עצמה לאורך 90 הדקות גם אם היכולת ההתקפית כמעט ולא הייתה קיימת: "פלורס הכין אותנו בצורה הטובה ביותר למשחק וכולם רואים כמה הקבוצה מחויבת במשחק ההגנה שלנו. מלבד ההכנה, גם החילופים היו טובים. פלורס שיחק עם מה שיש בלי להתבכיין אחרי שלא עמדו לרשותו מהמשחק מול טורפדו לא דיא סבע שעזב, לא קנג'י גורה וגם דולב חזיזה לא שותף", הוסיפו בקבוצה.

איתן אזולאי חוגג (ראובן כהן, מכבי חיפה)

בין השחקנים שבמכבי חיפה מציינים בעקבות המשחק נמצאים מעל כולם השוער גיאורגי ירמקוב, שלדעת כולם מדובר באחד ש"עושה את ההבדל". אגב, שכרו של האוקראיני שודרג ל-220 אלף אירו במקום 110 אלף אירו, וכל עונה ישודרג ב-10 אחוזים נוספים.

לצידו, גם הבלם הצעיר ליסב עיסאת, שהציג את משחקו הטוב ביותר בעיקר בזכות משחק הראש, המיקום והפיזיות שלו, וגם איתן אזולאי שהתכבד לכבוש את שער הניצחון וגוני נאור שמוכיח כל פעם מחדש מדוע הוא הפייבוריט של פלורס בהרכב: "באירופה צריך לדעת לנצח ועשינו עקיצה טובה עם השער של איתן אזולאי, אבל באמת ששום דבר לא נסגר עד שלא נסגר", סיכמו בכרמל.