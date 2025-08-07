יום חמישי, 07.08.2025 שעה 22:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ארדה קרדז'אלי גברה 0:1 על ז'לגיריס בחוץ

היריבה הבאה של מכבי חיפה? הבולגרים השיגו ניצחון חוץ יקר על הליטאים והשיגו מקדמה משמעותית מאוד לקראת הגומלין בסיבוב המוקדמות השלישי בקונפרנס

|
קסנדר סברינה (ראובן כהן, מכבי חיפה)
קסנדר סברינה (ראובן כהן, מכבי חיפה)

מכבי חיפה עדיין צריכה לעבור משוכה קשה בדמותה של ראקוב, סגנית אלופת פולין, אך הירוקים כבר יודעים מי היה יריבתם האפשרית בשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג, אם וכאשר יעפילו אליו, כאשר מדובר במנצחת בין ז’לגיריס קובנה הליטאית לארדה קרדז’אלי הבולגרית. 

הערב (חמישי), במשחק הראשון, ארדה גברה 0:1 על ז’לגיריס בליטא ועשתה צעד משמעותי מאוד לעבר הפלייאוף. הקבוצה שסיימה במקום הרביעי בעונה האחרונה בבולגריה נהנתה מכרטיס אדום של שחקן המארחת, דמג’אן פבלוביץ’ כבר אחרי שתי דקות, כאשר בדקה ה-53 היה זה אנטוניו וטוב הבולגרי שקבע את תוצאת המשחק ונתן לבולגרים מקדמה משמעותית לקראת הגומלין שייערך בביתם. 

