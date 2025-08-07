יום חמישי, 07.08.2025 שעה 23:02
כדורגל עולמי

דיווח: איניגו מרטינס בדרך לעזוב את ברצלונה

בספרד גיבו את הפרסום המפתיע, הבלם במו"מ עם אל נאסר הסעודית. בצל סאגת טר שטגן, הקטלונים יאבדו עוד שחקן בכיר? וגם: שחרורו בחינם והקשר לבילבאו

|
איניגו מרטינס (IMAGO)
איניגו מרטינס (IMAGO)

הקיץ הזה ממשיך להיות רועש בברצלונה, אפשר להגיד אפילו רועש במיוחד. בצל סאגת מארק אנדרה טר שטגן והקרע שנראה בדרך לנקודת אל חזור בין השוער למועדון, דיווחים מרעישים ודי מפתיעים מהערב (חמישי) מבשרים חדשות רעות נוספות עבור הקטלונים.

על פי עיתונאי העל פאבריציו רומאנו, שלמעשה אישר את דבריו של איש התקשורת הספרדי מתאו מורטו, איניגו מרטינס בדרך לעזוב את בארסה. הבלם שנכנס ללבות האוהדים ואף זכה למקום ב-11 של האנזי פליק על חשבונו של הקפטן שמונה זה עתה, רונאלד אראוחו, נמצא בשיחות לגבי פרידה אפשרית.

שחקן ההגנה הוותיק קיבל התעניינות רצינית מהליגה הסעודית, כשבראש נמצאת אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו. משא ומתן כבר מתקיים עם הסעודים לפי אותו דיווח מתגלגל, ויכול להיות שהבלאוגרנה ימצאו את עצמם בלי אחד מעוגני החלק האחורי בעונה שעברה.

איניגו מרטינס (רויטרס)איניגו מרטינס (רויטרס)

אחרי ששיחק כל חייו בחבל הבאסקים אצל ריאל סוסיאדד ואתלטיק בילבאו, מרטינס עשה את הקפיצה ונחת בברצלונה ביולי 2023, כשחקן חופשי. הוא הפך אט אט למנהיג גם בחדר ההלבשה ובמשך שתי עונות הציג יכולת יציבה, שנתנה לו 71 הופעות בכל המסגרות – בהן גם כבש שלושה שערים ובישל עוד שישה.

ג’רארד רומרו, מהעיתונות בקטלוניה, שיתף בהמשך לדברים כי “בארסה לא תקבל כסף על הספרדי שחתום לעוד עונה, אך עזיבה שלו תפנה הרבה בתקרת השכר (14 מיליון אירו)”. ב’מונדו דפורטיבו’ המשיכו באותו הקו וחשפו כי לאיניגו היה סעיף בחוזה שמאפשר לו לעזוב בחינם, כשאותו סעיף הוכנס לאחר שבקיץ הקודם כבר שקל הצעות מחוץ לאירופה.

האנזי פליק, יסתדר בלי איניגו מרטינס? (IMAGO)האנזי פליק, יסתדר בלי איניגו מרטינס? (IMAGO)

אגב, קבוצה נוספת מלה ליגה שכבר פתחה במלחמה עם ברצלונה בחודש הקודם היא אתלטיק בילבאו. אחרי כל סיפור ניקו וויליאמס, שבסופו של דבר נשאר אצל האדומים-לבנים, נראה כי הבאסקים עלולים לפגוע בעקיפין בבארסה שוב גם במקרה הזה. הסיבה? אל נאסר רוצה מלכתחילה את מרטינס משום שאמריק לאפורט, הבלם המוביל הנוכחי שלה, עשוי לבצע קאמבק לבילבאו.

כאמור, אין ספק שזוהי הפתעה לא צפויה בגזרת חלון ההעברות של ברצלונה ואם אכן איניגו מרטינס לא יישאר במדים הכחולים-אדומים, פליק והצוות שלו יצטרכו לעשות חושבים בצורה רצינית ולשאול את השאלה המתבקשת – האם להביא בלם נוסף או להשתמש בסגל הקיים.

