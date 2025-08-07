אנדזי חתם והוצג רשמית בראפיד וינה האוסטרית

בחודש שעבר נודע כי מרטין אנדזי יעזוב את מ.ס אשדוד ויימכר לראפיד וינה בסכום גדול מאוד עבור הקבוצה מעיר הנמל, כאשר מדובר על 2.5 מיליון אירו. היום (חמישי) הקמרוני נפרד רשמית מהדרומיים, חתם אצל האוסטרים ואף הוצג במועדון החדש שלו מחוץ לישראל.

בן ה-22 היה אחד השחקנים הבולטים ביותר של אשדוד בעונה האחרונה, כאשר בהחלט היווה עוגן משמעותי מאוד במרכז השדה של הקבוצה, במדיה רשם 30 הופעות בליגה ו-33 בכל המסגרות. בנוסף, השחקן הספיק לרשום גם שתי הופעות רשמיות במדי הנבחרת הבוגרת של קמרון.

מדובר בשחקן השני שעובר מאשדוד לראפיד וינה אחרי שננאד סבטקוביץ' נמכר לפני כשלוש שנים לקבוצה האוסטרית תמורת 800 אלף אירו. אשדוד תשאיר לעצמה 20 אחוזים ממכירה עתידית, כשהכנסותיה הקיץ עלו ל-4.3 מיליון אירו.

באשדוד נפרדו מהקשר: “אנו מודים למרטין על התקופה הנהדרת באשדוד - תקופה שהחלה עם אליפות היסטורית בקבוצת הנוער ונמשכה עם התקדמות משמעותית בקבוצת הבוגרים. אנו מאחלים למרטין המון הצלחה בדרכו החדשה באירופה”.