הפתעה? בית"ר נורדיה ירושלים נרשמה לליגה א'

כשכמעט ואבדה התקווה, בבית”ר נורדיה ירושלים עשו את מה שגרעין קהל אוהדיה והאנשים התומכים מבחוץ ציפו ממנה לעשות: להירשם לליגה א’ ולשמור על מקומה, גם אם תחליט בזמן כזה או אחר כי לא מתאים לה ותורד, בעל כורחה, לליגה ג’, בהתאם להוראות ולתקנוני ההתאחדות לכדורגל.

כרגע, עוד לא ברור מי יעמוד על הקווים ומיהם השחקנים שינחתו בקבוצה הבוגרת, אבל מה שכן ידוע זה שגורם עלום שם, לעת עתה, נכנס לתמונה והציע תמיכה כספית לקבוצת הבוגרים, במספר תנאים שנבדקים בידי הגורמים הרלוונטים - האם יכולים הם לצאת לפועל או שמא ולא. כניסתו של הגורם לתמונה, לא מבטיח דבר, כמו שהקבוצה מהבירה צריכה להתחיל הכל מההתחלה.

לפני ימים ספורים, יש לציין, אלדן וההתאחדות לכדורגל חתמו על הסכם חדש, במיזם למען הנוער. מומי, המשמש גם כמנכ”ל אלדן, נפגש באחרונה, לצד אלי דנון, עם חלק מקהל אוהדי בית”ר נורדיה ירושלים על מנת למצוא פתרון יצירתי שישאיר הקבוצה בליגה א’ דרום, ברקע דבריו של מומי, בהודעה שהוציא לחברי העמותה והאוהדים.