דונצ'יץ': אין לי כלום נגד ניבו, הוא לא אשם

רק לפני מספר חודשים, עולם הכדורסל הוכה בתדהמה כאשר משום מקום, הוכרז טרייד בין דאלאס ללייקרס, במסגרתו אנתוני דייויס עשה את הדרך לטקסס, ולוקה דונצ’יץ’ עזב לראשונה את המועדון היחידי בו שיחק במסגרת ה-NBA, וזה שהיה לו לבית.

הכוכב הסלובני כנראה לקח את ההחלטה “לוותר עליו” קשה, כשלאחרונה נחשף כי במהלך הקיץ הוא התחזק משמעותית והשיל לא מעט ממשקל הגוף שלו, רגע לפני שחתם לשלוש שנים נוספות בלייקרס. אך עוד לפני המשימה שלו באחד המועדונים הנוצצים בעולם, יש לו מטרה גדולה עם נבחרת סלובניה, והיא אליפות אירופה ההולכת ומתקרבת. היום (חמישי), הוא התפנה לראיון מסקרן ב’יורוהופס’.

"אני מרגיש טוב. עדיין יש לי קצת ג'ט לג, אבל אני חושב שאנחנו מתאמנים ממש טוב", אמר דונצ'יץ' לקראת אימון של סלובניה בסטוז'יצה ארנה והמשיך: “היו לי קצת ספקות לגבי הכשירות שלי, אבל בסופו של דבר, כולם יודעים שאשחק אם אהיה בריא. זו תמיד הייתה העמדה שלי - אם אני יכול לשחק, אני אשחק".

לוקה דונצ'יץ'. אי אפשר להתעלם מהשינוי (אינסטגרם)

כשנשאל לגבי המהפך הגופני שעבר בקיץ, אמר: “תמיד היו שאלות לגבי הכושר הגופני שלי, אבל גם בעבר חשבתי ששיחקתי מצוין. השנה ניגשנו לדברים בצורה שונה. הקיץ שעבר היה קשה, שיחקתי עד יוני ואז קפצתי ישר למוקדמות המשחקים האולימפיים, הפעם, היה לי יותר זמן ותוכנית טובה יותר. זה לא היה קל בהתחלה, אבל אחר כך זה נהיה הרגל. נראה איך זה יתורגם למשחקים, כי לא שיחקתי מאז שנגמרה עונת ה-NBA, ורק עכשיו חזרתי לשחק שוב”.

לגבי היעדרותם של חבריו לנבחרת – ג’וש ניבו, אקס מכבי ת”א, ו-ולטקו צ’נצ’אר הוסיף: “אין לי כלום נגדם. ממה שאני מבין, המועדון שלהם קיבל החלטה. זה מעניין שמועדון כמו הלייקרס נותן לי לשחק, אבל מילאנו לא. לדעתי זו צריכה להיות תמיד החלטה של השחקן, ובגלל זה הם לא אשמים”.

בנוגע למטרות לקראת היורובאסקט, לדונצ’יץ’ יש רף גבוה: “המטרה שלנו היא תמיד מדליה. אני לא המנהיג היחידי בנבחרת הזו, גם לשחקנים האחרים יש דעה. אם יש רק מנהיג אחד, זה לא יספיק לכלום. בסופו של דבר, כל אחד צריך לדעת את תפקידו, כי רק ככה ההצלחה תגיע”.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

“משחקי ההכנה הם תמיד מסובכים. אנחנו יודעים שגרמניה היא נבחרת חזקה, אבל כרגע המטרה שלנו היא למצוא את הקצב. אתה לומד הכי טוב ממשחקים. אתה חוזר אחורה ומנתח, ולכן אני שמח שיש לנו מספר משחקי הכנה, זה חשוב עבורינו כדי לבנות את הכימיה. לגבי הדקות שלי, נראה, לא שיחקתי חמש על חמש כבר הרבה זמן”, סיכם הכוכב לקראת משחק ההכנה שמצפה לנבחרתו ביום שישי.