ניו אינגלנד שלחה הצעה והחלה במו"מ על תורג'מן

יעזוב את מכבי ת"א? הקבוצה מה-MLS שלחה הצעה ראשונה לאלופת ישראל עבור החלוץ בן ה-21, ובכך נפתח מו"מ בין הצדדים עליו. ההצעה: 3.5 מיליון דולר

דור תורג'מן חוגג (שחר גרוס)
דור תורג'מן חוגג (שחר גרוס)

כבר תקופה לא קצרה שיש ערפל מעל עתידו של דור תורג’מן במכבי תל אביב. לא בטוח בכלל שהחלוץ בן ה-21 יישאר אצל אלופת המדינה, כשיש לא מעט שעוקבות ועשויות להגיש לצהובים הצעה, או אפילו יתרה מכך – יש כבר קבוצה שעשתה בדיוק את זה והגישה על שולחנה של מכבי ת”א הצעה עבורו. ההצעה שנשלחה היא של 3.5 מיליון דולר.

ניו אינגלנד רבולושן, שכבר בתקופה האחרונה נרשם שמתעניינת בתורג’מן, הגישה למכבי תל אביב הצעה על החלוץ המוכשר. בנוסף לכך, לא רק הקבוצה מה-MLS רוצה אותו, אלא שיש עוד מועדונים ברחבי אירופה ששמו את העין על תורג’מן, כשקבוצה אחת ספציפית והיא גלאזגו ריינג’רס.

אם המהלך ייצא אל הפועל, הוא צריך לקרות די במהירות והלחץ על המועדונים להגיע לפשרה בימים הקרובים. הסיבה לכך היא שחלון ההעברות בארצות הברית נסגר ב-21 באוגוסט, ממש בעוד כשבועיים ולכן עד אז אם ניו אינגלנד רוצה אותו, היא צריכה לתת למכבי ת”א הצעה שתספק אותה עד התאריך הזה, כשיש גם כמובן להעביר בדיקות, לסכם עם השחקן וכו’.

דור תורגדור תורג'מן (ראובן שוורץ)

אגב, בסביבתו של דור תורג’מן טענו לפני מספר ימים שיש סיכוי לא רע בכלל ואפילו טוב ששחקן ההתקפה יסיים את הקיץ הזה כשהוא שחקן של ניו אינגלנד רבולושיין, והם בעצם חיכו למהלך שכולל הגשת הצעה רשמית עבורו, וכעת הדבר הזה קרה, ההצעה הוגשה וכעת על מכבי תל אביב לבחון איך היא מגיבה.

דור תורג’מן גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ולפני מספר שנים עשה את קפיצת המדרגה לבוגרת, בעיקר אחרי שפרץ בנבחרות הצעירות של ישראל. הוא רשם כבר 113 משחקים במדים הצהובים, בהם הוא הצליח לכבוש 32 שערים ולהוסיף עוד 10 בישולים. הוא גם הספיק לערוך כבר 10 הופעות בנבחרת ישראל, ולכבוש שער אחד.

רועי דניאל: "מדמון שוב הציל את מכבי ת"א"
