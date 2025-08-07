"שווייסמן יחזור לפולין": כך התקפלה דיסלדורף

המקרה המקומם בו החליטה פורטונה דיסלדורף לוותר על החתמת שון וייסמן בעקבות לחץ מצד האוהדים, שלווה בגל של האנטישמיות המשתוללת בגרמניה, מעלה תהיות.



מצד אחד טוענים במועדון שההחלטה נובעת מחוסר רצון להתמודד עם מחאה בעקבות דבריו של החלוץ הישראלי בעבר. מצד שני, קשה שלא לקבל את הרושם שבהנהלת הקבוצה מפחדים להתמודד עם שונאי ישראל החיים בקרבם.



ההחלטה של הקבוצה וההתנהגות של חלק מאוהדיה מזכירים את הביטול המביש של חוזהו של רוני רוזנטל באודינזה בסוף שנות ה-80, שגם הוא היה על רקע אנטישמי.

לא נעים. שון וייסמן (IMAGO)

נכון, אז הייתה "רק" האינתיפאדה הראשונה ולא מלחמה ממושכת כמו עכשיו, באותה תקופה לא התמודדו אזרחי ישראל עם השלכות של אסון כמו ה-7 באוקטובר וגם לא היו רשתות חברתיות, אבל כלי התקשורת בעולם פמפמו כתבות נגד פעולות צה"ל ביהודה ושומרון. ביטול חוזהו של רוזנטל נעשה לאחר שעל קירות האצטדיון של אודינזה פורסמו כתובות "יהודים החוצה, רוזנטל לתנור". לימים טען רוזנטל שחוזהו בוטל מסיבות מקצועיות, אבל מעשי האוהדים הותירו טעם רע.

"וייסמן לאושוויץ, חושב שהבטיחו לו את המועדון לפני 3,000 שנה"

גם כעת מרבית הגולשים ברשתות החברתיות המתבטאים בנושא ותומכים בהחלטה הינם פרו פלסטינים או אנטישמים גרמנים המלבים את האש. גולש בשם ‘DNS’ כתב: "עכשיו וייסמן יכול לחזור לפולין". גולש בשם ג'יימי קן הוסיף: "אם אופ"א לא מסוגלת להעיף את ישראל, אז שהקבוצות יעשו את זה".



גולשי ה'אל ג’זירה' באנגלית בכלל חגגו. אחד מהם הביע תקווה שהדבר מהווה צעד ראשון לקראת השעיית כל הכדורגל הישראלי מתחרויות בינלאומיות, וזאת בליווי קריאות לשחרור פלסטין. גולש אחר כתב: "הוא צריך לשחק ב-MLS, אני לא חושב שיש ליגה אחרת שתסכים להחתים אותו. הוא חושב שהבטיחו לו את המועדון הזה לפני 3,000 שנה". גולש בשם דומיניק גיבסון כתב: "לשלוח אותו לאושוויץ וכך גם את כל מי ששמו מסתיים ב'מן'".



העיתונאים הגרמנים, לעומת זאת, מנסים להלך בין הטיפות. מצד אחד הם לא יביעו דעות שיצדדו באויבי ישראל. מצד שני, הם לא מבינים או לא רוצים להבין שווייסמן עשה לייקים לפוסטים המצדדים בהשמדת עזה בעקבות זוועות ה-7 באוקטובר.

במוקד. וייסמן (רדאד ג'בארה)

אחד העיתונאים שביקש לא להתראיין אמר: "זה מובן שאנשים כועסים בגלל הפוסטים של שון. מצד שני אנחנו לא יכולים לשפוט אדם שגר בישראל כי אנחנו לא יודעים איך זה לגור בתוך הקונפליקט שנמשך כבר כמה עשורים ואשר חווה את זוועות ה-7 באוקטובר. אני לא רוצה לערב את עצמי בזה כי אני יכול לומר משהו מוטעה. התגובה של המועדון לא הייתה מתוך אנטישמיות או משהו נגד היהודים, זה בגלל שמישהו קרא לרצח של אומה שלמה וזה משהו שהיה נעשה גם אם השחקן היה ממדינה אחרת או מדת אחרת".

עיתונאי אחר, מרלון אירלבאכר, אמר ל-ONE: "אני מבין את מה שפורטונה דיסלדורף עושה וחושב שהם קיבלו את החלטה נכונה, כי וייסמן התבטא בעד המלחמה ואמר שצריך למחוק את עזה. אני רחוק מכל זה ויכול להבין את המועדון, כי בשבילם זו התבטאות פוליטית והאוהדים מאוד כועסים על זה".

כתב ה'רנישה פוסט', פטריק נובאק, פרסם מאמר שכותרתו הייתה "הקבוצה חסכה מעצמה צרות". ב"קיקר" נכתב "פורטונה התנערה מהתגובות של וייסמן".



ההיתממות של לא מעט אנשים בגרמניה מגיעה לא רק 80 שנה אחרי השואה ובעיצומו של גל אנטישמיות עולמי, אלא גם על רקע העובדה שהמדינה שלהם הולכת ונכנעת לתכתיבים מצד גורמים איסלאמים שמשתלטים על אירופה.

אוהדי פורטונה דיסלדורף (רויטרס)

אם בבריטניה פורסם שהשם הפופולרי ביותר הניתן כיום לתינוקות הנולדים כיום הוא "מוחמד", הרי שבגרמניה התעוררה מחלוקת בעקבות החלטה של הורים לתינוק שנולד בעיר לייפציג לקרוא לבנם יחיא סינוואר.



משרד הפנים הגרמני טרם התבטא בנושא בטענה שעדיין לא התקבלה הבקשה הרשמית לרשום את הילד בשם הזה ולכן לא ניתן להגיב על בקשה פרטית. למרות זאת נמסרה תגובה לעיתון היהודי "ג'ודישה אלגרמיין": "אסור ששם שניתן לילד יסכן אותו או שיהיה פוגעני או לא מתאים. שמות המזוהים עם קיצוניים ובלתי חוקיים או בעלי משמעות אלימה עשויים להידחות".



מעניין מה יקרה אם יתקבל אישור לקרוא לילדים בגרמניה בשם יחיא סינוואר וכיצד ייראו משחקים בין קבוצות גרמניות לישראליות כאשר בהרכב של הגרמניות יעלו שחקנים הנושאים את השם של מנהיג חמאס שחוסל על ידי ישראל.

הורים בלייפציג קראו לבנם על שמו. יחיא סינוואר (רויטרס)

דיסלדורף ספגה מהלומה וזקוקה לחלוץ

דיסלדורף, שלא כמו אודינזה בזמנו, לא יכולה לנמק את ההחלטה בסיבות מקצועיות. אחרי שסיימה את העונה שעברה במקום השישי בליגה השנייה בגרמניה ולא הצליחה לעלות לבונדסליגה, היא פתחה את העונה החדשה בתבוסה 5:1 לעולה החדשה, ארמינה ביליפלד, בחוץ.



המאמן דניאל מוסטפה טיונה, המכהן בתפקידו מאז פברואר 2022 ונוהג להציב מערך 4-5-1, זקוק לחלוץ שיסייע לקבוצה. מלבד השווייצרי סדריק איטן, שכבש מול בילפלד, הצטרפו הקיץ גם הגרמני לוקה ריימונד (הגיע משטוטגרט) והדני כריסטיאן רסמוסן (אייאקס). מלבדם יש בסגל חלוצים נוספים כמו ההולנדי וינסנט ורמיי שצפוי לעזוב והגרמנים יוליאן היטוור, ג'ונה נימייק, טים רוסמן, דני שמידט, דני יסטרזמבסקי וקארים אפו.



באתר ‘ONE פוטבול’ נכתב על ההופעה הכושלת של דיסלדורף במחזור הפתיחה: "בדיחה מוחלטת. נראה היה שיש להם את כל מה שצריך כדי לפתוח את העונה בצורה שונה".



לא רק מצדדים היו בהחלטה של דיסלדורף לבטל את ההסכם עם וייסמן, היו גם אחרים. גולשת בשם לינדה טוטברג תהתה: "האם גם חוזה של שחקן מוסלמי יבוטל אם הוא יקרא לשחרור פלסטין מהים עד הנהר?". גולש בשם אוליבר לוקסיץ' כתב: "האוהדים מנעו את ההעברה, זה מגעיל. אני מקווה שהקבוצה הזו תרד ליגה".