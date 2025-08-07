יום חמישי, 07.08.2025 שעה 20:05
הפועל תל אביב נפרדה רשמית ממירון רוינה

האדומים הודיעו שהסנטר בן ה-27 לא ימשיך במועדון ויעזוב לאחר עונה אחת: "תודה על הלב, ההקרבה והאנרגיות שהבאת לפרקט". וגם: למי הושאל דולינסקי?

מירון רוינה (שחר גרוס)
מירון רוינה (שחר גרוס)

הפועל תל אביב נפרדה מהסנטר מירון רוינה, לאחר עונה אחת בלבד במועדון. רוינה, שהצטרף לקבוצה בקיץ 2024, לא ימשיך באדום בעונה הקרובה. במהלך הקריירה עבר רוינה דרך שורה של קבוצות בליגת העל והליגה הלאומית, כולל הפועל אילת, הפועל גליל עליון, הפועל גלבוע גליל ואליצור יבנה, אך לא הצליח לבסס מעמד של קבע בהפועל תל אביב.

רוינה, בן 27, החל את דרכו במחלקת הנוער של הפועל ירושלים וזכה עמה באליפות המדינה לנערים בעונת 2013/2014. את צעדיו הראשונים בליגת הבוגרים עשה בכפר סבא, ומשם המשיך בקריירה מגוונת שכללה הופעות בפלייאוף הליגה הלאומית ואף בליגת העל. בעונת 2022/23 שיחק בגלבוע/גליל וירד עמה ליגה, אך שמר על מעמדו כשחקן לגיטימי ברוטציה של קבוצות בליגת העל.

בנבחרות ישראל השונות, רוינה רשם שורה ארוכה של הופעות מכובדות, מהקדטים ועד לנבחרת העתודה. הוא היה שותף לזכייה הגדולה של נבחרת העתודה באליפות אירופה עד גיל 20 ב-2018, והציג יכולת מרשימה בגמר עם דאבל דאבל מול קרואטיה. 

מירון רוינה ועוז בלייזר (אורן בן חקון)מירון רוינה ועוז בלייזר (אורן בן חקון)

המועדון פרסם מכתב פרידה קצר בפלטפורמות הרשמיות שלו: "היום אנו נפרדים ממירון רוינה, שלא ימשיך איתנו בעונה הקרובה. מירון, תודה על הלב, ההקרבה והאנרגיות שהבאת לפרקט. מאחלים לך הצלחה גדולה בהמשך הדרך. תמיד תהיה חלק ממשפחת הפועל תל אביב".

בנוסף, האדומים הודיעו על פרידה משחקן נוסף, אבל הפעם באופן זמני. הכישרון של הפועל תל אביב, אילי דולינסקי, הושאל לעונה הקרובה לעירוני קריית אתא, שכאמור משחקת בליגת ווינר סל. השחקן ימשיך לצבור ניסיון ודקות משחק בקבוצה בוגרת בליגה הבכירה, במטרה לשוב להפועל מהדלת הראשית.

איליי דולינסקי מול גאיליי דולינסקי מול ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)
