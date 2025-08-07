לוין: רוצים לשרוד בליגת העל עם כדורגל איכותי

מנהלה המקצועי של הפועל פתח תקווה, ניר לוין, התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפר על הציפיות לקראת העונה הקרובה, ההשפעה של המאמן עומר פרץ על נושא הרכש, מה חסר לקבוצה, המטרות וכן האפשרות שמחזור הפתיחה מול מכבי תל אביב יידחה.

אהלן ניר.

”אהלן, צהריים טובים”.

מה שחסר לי אצלכם, זה שמשחק הגובה בהגנה שלכם לא היה הכי טוב. לא הבאתם בלם גבוה או מהיר.

”תראה, כולנו רוצים שחקנים שהם 1.90 מטר עם טכניקה נהדרת, מהירות, אופי, משפחה למופת ופנטסטי לחדר ההלבשה, שמשחק את כל ההופעות. החבר’ה האלה נמצאים בדרך כלל בריאל מדריד, ליברפול. היינו במשא ומתן עם בלמים זרים מהכדורגל הישראלי ומחו”ל. קשה להביא אותם, קשה לשכנע אותם לבוא לישראל, מה גם שאחד הגורמים המרכזיים היא תקציב ואנחנו לא יכולים להציע סכומים שקבוצות הצמרת יכולות להציע”.

“אני לא מכיר את המספרים אצלנו לפרטי פרטים, אני פחות עוסק בזה, אבל קבוצה שהיא בבעלות האוהדים ולאור הנסיבות, הצלחנו להשיג תקציב מכובד. יכול להיות שאנחנו נצרף שחקן או שניים. את רוב שחקני הרכש שרצינו להביא הצלחנו להביא”.

קליי וסונגה משחקים בכנף שמאל. עד עכשיו לא ראינו שקליי לא מסתדר בעמדת החלוץ.

”בכפר שלם הוא עשה את זה לא רע. אמנם זה ליגה לאומית, אנחנו מקווים שגם בליגת העל הוא יביא מספרים כאלה. ייתי חלוץ ואני יודע שחלוץ צריך זמן. הוא עד עכשיו עשה עבודה נהדרת. נכון שכרגע אין לו שערים, אבל הוא עשה עבודה נהדרת בצורת המשחק ויש עוד אלמנטים ששחקנים צריכים להביא. אנחנו סבלניים איתו”.

קליי מול הריברטו טבארש (ראובן שוורץ)

איך עובדת חלוקת הסמכויות בינך לבין עומר פרץ?

”לא צריך להסביר מה עומר עשה בעונה שעברה עבור הפועל פתח תקווה, העלייה היא בראש ובראשונה בזכותו. יש לנו צוות מקצועי רציני מאוד ועומר הוא גם איש צוות וגם יודע להקשיב ולשתף פעולה. כמובן שכשאנחנו בוחרים להביא שחקן, לפעמים אלו שחקנים שעומר מכיר או שאני מכיר. אנחנו רואים את השחקנים ולעומר יש משקל גדול ומכריע בנושא איזה שחקנים יבואו וכל העבודה שלנו היא בשיתוף פעולה”.

לכמה זמן החוזה שלו?

“יש לו חוזה לעוד שנתיים”.

בעבר, הפועל פתח תקווה הצליחה לחיות על חשבון מכירת שחקני הנוער וכך האגודה התקיימה. איך אתה, כמנהל מקצועי, דואג ששחקני בית יפרחו ויתקדמו כדי שגם בעתיד אולי יכניסו כסף לקבוצה.

”מי כמוך יודע מה קורה בהפועל פתח תקווה עוד מהימים שסיקרת אותנו בשנות התשעים. בסך הכל, אלו היו ימים שהצלחנו להחזיק קבוצת צמרת עם תקציב נמוך עם אברהם גרנט על הקווים. היום, נכון שאין את קבוצת הנוער של אז שזכתה באליפות, אבל יש לנו קבוצה שהצליחה להישאר בליגת העל וארבע קבוצות שנמצאות בליגת העל בגילים השונים. במשחק האחרון שותף נועם כהן, שהוא הנכד של סלבה ברזילאי ז”ל. יש שיתוף פעולה ושחקני סגל שהם מקבוצת הנוער, כשהמטרה היא שכמה שיותר שחקנים כאלה ישולבו כדי שיהיו הבסיס של הקבוצה בעתיד”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

מה המטרות שלכם?

”אנחנו רוצים מאוד להישאר בליגה. אחרי האירוע שהיה לפני שנתיים עם ירידת הליגה, יש טראומה וצלקות שמלווה את האנשים שהיו אז ואנחנו מרגישים את זה בכל פעולה שאנחנו עושים והמטרה היא לשרוד בליגה. אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה עם כדורגל איכותי וגם משהו מעבר לקרבות התחתית, אבל את זה אנחנו נראה בעתיד”.

המשחק במחזור הפתיחה מול מכבי תל אביב יידחה בגלל המשחקים שלה באירופה?

”לא פנו אלינו עדיין, אבל אני מנחש שאם הם יעלו שלב אז המשחק יידחה”.