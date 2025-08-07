יום חמישי, 07.08.2025 שעה 15:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

דגו דורש פיצויים של 955,674 ש"ח מהפועל ת"א

חשיפת "שיחת היום": המאמן שלח מכתב התראה לפני תביעה בטענה כי פיטוריו נעשו בניגוד לחוק. הסכום שהוא אמור להרוויח בבני יהודה, 330,000 ש"ח, קוזז

|
מסאי דגו (עמרי שטיין)
מסאי דגו (עמרי שטיין)

מאמן הפועל ת"א לשעבר, מסאי דגו, שלח מכתב התראה לפני תביעה לאדומים באמצעות עורך דינו, שי אליאס, עם דרישה לתשלום פיצויים בסך 955,674 ש"ח נטו, כך נחשף היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” של ONE. במכתב נטען כי פיטוריו של דגו נעשו בניגוד לחוק, תוך פגיעה בזכויותיו על פי ההסכם, וכי אם לא תשולם הדרישה בתוך שבעה ימים – תוגש תביעה משפטית.

דגו שאימן את הפועל ת"א החל מ-2 ביוני 2024, היה חתום לשנתיים, אבל פוטר בדצמבר. לפי ההסכם, המאמן השתכר 67,000 ש"ח ברוטו לחודש (60,000 נטו), ובנוסף קיבל 8,300 ש"ח בגין שכר דירה. עם עליית הקבוצה לליגת העל בתום עונת 2024/25, שכרו אמור היה לעלות ל-107,000 ש"ח ברוטו.

לדבריו, הוא קיבל את שכרו רק עד סוף מאי 2025, ולכן הוא דורש את יתרת הסכומים עבור התקופה שנותרה עד יוני 2026 - 12 חודשים נוספים.

חשיפה: מסאי דגו תובע את הפועל תל אביב

הדרישה הכספית כוללת: 720,000 ש"ח בגין שכר עבודה (12 חודשי שכר), 96,000 ש"ח השתתפות בשכר דירה, 135,000 ש"ח על מענק עלייה לליגת העל, 3,402 ש"ח על דמי הבראה, 24,000 על פדיון ימי חופשה, 19,272 ש"ח על הפרשות לפנסיה, 120,000 ש"ח על פיצויי פיטורין, 48,000 על שווי רכב, 60,000 ש"ח פיצוי על אי קיום שימוע ו-60,000 ש"ח דמי הודעה מוקדמת.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

סך הדרישה ברוטו לפני קיזוזים עומד על 1,285,674 ש"ח, אולם דגו מציין כי הוא מועסק בבני יהודה בשכר של 30,000 ש"ח נטו לחודש, ובסך הכל צפוי לקבל 330,000 ש"ח עד מאי 2026, ולכן הוא מקזז סכום זה, ונותר עם דרישה של 955,674 ש"ח נטו.

עורך דינו של דגו, שי אליאס, מייחס להפועל ת"א שורה של הפרות חמורות של ההסכם ושל דיני העבודה: "מרשי פנה למר גיא פרימור, אשר באותה נשימה הודיע לו, כי הינו מפוטר. קרי, מרשי למד על פיטוריו מכלי התקשורת ולא מכם, מה שמראה, כי פיטורי מרשי נעשו שלא כדין ובחוסר תום לב.

פיטורי מרשי נעשו ללא כל שימוע. מרשי קיבל תשלומים בהתאם להסכם עד לסוף חודש מאי 2025. מכאן כי נותרה בעינה זכאותו לתשלומים הנובעים מההסכם לתקופה של 12 חודשים נוספים - יוני 2025 ועד יוני 2026 כולל. לפי סעיף 5.2 להסכם מרשי זכאי לשרוד בשכר עבודתו במידה והקבוצה עלתה לליגת העל”.

מסאי דגו (עמרי שטיין)מסאי דגו (עמרי שטיין)

עוד נטען כי רכיב גמול עבודה בשבת הוכנס לתלוש השכר באופן מלאכותי: "למרות שבהסכם כללתם את גמול העבודה בשבת כחלק משכר היסוד של מרשי, הרי שמדובר בזכות מהותית שלא באה לידי ביטוי בתלושי שכר העגנתיים. הדבר סותר את השכר בערכי נטו שסוכם עם מרשי, עובר לחתימת ההסכם ובמהלכו”.

לסיום, עו"ד אליאס הבהיר: "היה ולא תיעתרו לדרישה זו ולא תעבירו את הסכום האמור לעיל בתוך המועד שנקצב, ייאלץ מרשי לפנות לערכאה המשפטית המוסמכת ולמצות את זכויותיו במלואן. תקוותנו היא כי לא נידרש לכך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */