דגו דורש פיצויים של 955,674 ש"ח מהפועל ת"א

מאמן הפועל ת"א לשעבר, מסאי דגו, שלח מכתב התראה לפני תביעה לאדומים באמצעות עורך דינו, שי אליאס, עם דרישה לתשלום פיצויים בסך 955,674 ש"ח נטו, כך נחשף היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” של ONE. במכתב נטען כי פיטוריו של דגו נעשו בניגוד לחוק, תוך פגיעה בזכויותיו על פי ההסכם, וכי אם לא תשולם הדרישה בתוך שבעה ימים – תוגש תביעה משפטית.

דגו שאימן את הפועל ת"א החל מ-2 ביוני 2024, היה חתום לשנתיים, אבל פוטר בדצמבר. לפי ההסכם, המאמן השתכר 67,000 ש"ח ברוטו לחודש (60,000 נטו), ובנוסף קיבל 8,300 ש"ח בגין שכר דירה. עם עליית הקבוצה לליגת העל בתום עונת 2024/25, שכרו אמור היה לעלות ל-107,000 ש"ח ברוטו.

לדבריו, הוא קיבל את שכרו רק עד סוף מאי 2025, ולכן הוא דורש את יתרת הסכומים עבור התקופה שנותרה עד יוני 2026 - 12 חודשים נוספים.

חשיפה: מסאי דגו תובע את הפועל תל אביב

הדרישה הכספית כוללת: 720,000 ש"ח בגין שכר עבודה (12 חודשי שכר), 96,000 ש"ח השתתפות בשכר דירה, 135,000 ש"ח על מענק עלייה לליגת העל, 3,402 ש"ח על דמי הבראה, 24,000 על פדיון ימי חופשה, 19,272 ש"ח על הפרשות לפנסיה, 120,000 ש"ח על פיצויי פיטורין, 48,000 על שווי רכב, 60,000 ש"ח פיצוי על אי קיום שימוע ו-60,000 ש"ח דמי הודעה מוקדמת.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

סך הדרישה ברוטו לפני קיזוזים עומד על 1,285,674 ש"ח, אולם דגו מציין כי הוא מועסק בבני יהודה בשכר של 30,000 ש"ח נטו לחודש, ובסך הכל צפוי לקבל 330,000 ש"ח עד מאי 2026, ולכן הוא מקזז סכום זה, ונותר עם דרישה של 955,674 ש"ח נטו.

עורך דינו של דגו, שי אליאס, מייחס להפועל ת"א שורה של הפרות חמורות של ההסכם ושל דיני העבודה: "מרשי פנה למר גיא פרימור, אשר באותה נשימה הודיע לו, כי הינו מפוטר. קרי, מרשי למד על פיטוריו מכלי התקשורת ולא מכם, מה שמראה, כי פיטורי מרשי נעשו שלא כדין ובחוסר תום לב.

פיטורי מרשי נעשו ללא כל שימוע. מרשי קיבל תשלומים בהתאם להסכם עד לסוף חודש מאי 2025. מכאן כי נותרה בעינה זכאותו לתשלומים הנובעים מההסכם לתקופה של 12 חודשים נוספים - יוני 2025 ועד יוני 2026 כולל. לפי סעיף 5.2 להסכם מרשי זכאי לשרוד בשכר עבודתו במידה והקבוצה עלתה לליגת העל”.

מסאי דגו (עמרי שטיין)

עוד נטען כי רכיב גמול עבודה בשבת הוכנס לתלוש השכר באופן מלאכותי: "למרות שבהסכם כללתם את גמול העבודה בשבת כחלק משכר היסוד של מרשי, הרי שמדובר בזכות מהותית שלא באה לידי ביטוי בתלושי שכר העגנתיים. הדבר סותר את השכר בערכי נטו שסוכם עם מרשי, עובר לחתימת ההסכם ובמהלכו”.

לסיום, עו"ד אליאס הבהיר: "היה ולא תיעתרו לדרישה זו ולא תעבירו את הסכום האמור לעיל בתוך המועד שנקצב, ייאלץ מרשי לפנות לערכאה המשפטית המוסמכת ולמצות את זכויותיו במלואן. תקוותנו היא כי לא נידרש לכך”.