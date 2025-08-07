חברת GANT תיתן חסות לנבחרת ישראל

רגע לפני אליפות אירופה, נבחרת ישראל סיכמה על הסכם חסות חדש עם מותג האופנה הבינלאומי GANT, שמצטרף לנבחרת ישראל לקראת הטורניר שייערך בהמשך החודש. במסגרת הסכם החסות, תשמש חברת ההלבשה כמלבישה של הנבחרת מחוץ לפרקט - באירועים רשמיים, מסיבות עיתונאים וכאמור גם במהלך היורובאסקט.

אייל דניאלי, ראש מחלקת השיווק של GANT ישראל, אמר: "עבורנו זו גאווה עצומה ללוות את נבחרת ישראל ולהיות חלק מהייצוג הרשמי שלה בזירה האירופית.

“כששחקני הנבחרת עולים למגרש הם מייצגים את כולנו וחשוב שישדרו את אותה נוכחות גם מחוץ למגרש. GANT מביאה איתה בדיוק את המעמד, הסגנון והאלגנטיות הראויים להם. זה הרבה מעבר לאופנה - זו אמירה".