כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
"לא ידוע כמה שינויים יהיו, אבל חייבים לשנות"

מכבי תתחיל את ההכנות לגומלין מול חאמרון ובקבוצה בטוחים: "צריך זעזוע בהרכב ובטקטיקה וצריך עוד שחקנים". והאם המלטזים יהיו חדרה של העונה שעברה?

מכבי תל אביב תתחיל הערב (חמישי) את ההכנות למשחק הגומלין מול חאמרון ספרטנס ביום חמישי הבא בבאצ'קה טופולה, אך אחרי ה-1:2 במשחק במלטה, לכולם ברור שדברים חייבים להשתנות. כבר באימונים הקרובים אפשר יהיה להבין מה מתכנן ז'רקו לאזטיץ', ואילו שינויים יעשה מאמן הקבוצה לקראת הגומלין והמשך הדרך, זאת על רקע הקיץ המאכזב שהקבוצה מציגה על כר הדשא. 

"צריך זעזוע בהרכב, צריך שינוי טקטי בדרך בה אנחנו משחקים, ברעיונות שלנו כקבוצה", הסכימו במכבי ת"א אחרי יממה מלאה בביקורות שהם ספגו מכל כיוון. "צריך גם עוד שחקנים, יש עודף של בלמים בסגל, וחסרה איכות וגיוון שאיבדנו באמצע. יש שחקני רכש חדשים שרעבים לקבל הזדמנות ועדיין לא קיבלו אותה, ולצידם צריך להוסיף עוד". 

עושה רושם שבמכבי ת"א הבינו את המצב עוד לפני חאמרון, אך ההופעה מול המלטזים רק העצימה את התחושות שדברים חייבים להשתנות כבר עכשיו ברמה הקבוצתית על הדשא וגם ברמה הטקטית, כאשר הציפייה היא שלאזטיץ' יבין את חומרת המצב בצל היכולת הרעה מאוד והאכזבה הקשה מההדחה מול פאפוס, ולצד זאת גם אי אפשר לנתק את זה שהוא צריך לקבל עוד שחקנים חזקים במרכז המגרש. למכבי ת"א, נזכיר, יש מקום לזר נוסף, ונמניה סטואיץ' מעוניין לעזוב, כך שיש אפשרות לבצע שני מהלכים עם שחקנים זרים בטווח המיידי. 

לצד זאת, במועדון מנסים לשדר אופטימיות ומזכירים את המשחק מול הפועל חדרה בעונה שעברה, בו הקבוצה ירדה למחצית בפיגור ונראתה קטסטרופה, אך הצליחה בשיניים לחזור ולנצח בסיום 2:3, משחק שלאחריו לאזטיץ' גם ביצע שינויים טקטיים ובהרכב אשר הובילו את הקבוצה לריצה מרשימה במיוחד שהגיעה לשיאה במחזורי הסיום עם הניצחונות הגבוהים על נתניה, חיפה ובית"ר בדרך לזכייה באליפות. אז האם חאמרון היא חדרה של העונה הנוכחית? את התשובות נדע בקרוב.

