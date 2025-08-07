יום הדין של טר שטגן, ברצלונה פועלת נגד השעון

הסאגה סביב מארק-אנדרה טר שטגן מגיעה לשיאה: היום צפויה להתקיים פגישה גורלית בין המאמן האנזי פליק להנהלת ברצלונה, שבמרכזה תעמוד השאלה האם שוער הקבוצה ימשיך לשאת את סרט הקפטן, או שיודח מתפקידו לאור המתיחות הקשה מול המועדון.

לאחר סיום מסע ההכנה בדרום קוריאה, בו ניצחה ברצלונה בשלושת משחקיה, נחתה הקבוצה בברצלונה ביום שלישי, וקיבלה יום חופש עד חמישי. אלא שמעבר לחזרה לאימונים, תיערך גם פגישה חשובה בין פליק לחברי ההנהלה, בראשות המנהל המקצועי דקו והנשיא ז'ואן לאפורטה, שעשוי אף להשתתף באופן אישי.

העילה המרכזית לפגישה היא המחלוקת המתמשכת סביב פציעתו של טר שטגן. השוער הגרמני סירב לאשר לשלוח לליגה הספרדית דו"ח רפואי על הפציעה בגבו, ובכך מנע את האפשרות להציג את המסמכים לוועדה הרפואית של הליגה. לפי הערכת המועדון, השוער ייעדר לפחות ארבעה חודשים, תקופה שמסווגת כפציעה ארוכת טווח ומאפשרת לברצלונה להשתמש ב-80% משכרו לרישום שוער מחליף. טר שטגן, מנגד, טוען כי יחזור תוך שלושה חודשים, כפי שפרסם עוד לפני הניתוח שעבר בבורדו אצל הרופאה אמלי לגליז.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

העמדה של טר שטגן קוממה את ההנהלה. הנשיא לאפורטה ואנשי הדירקטוריון ראו בסירובו של השוער מעשה בלתי מתקבל על הדעת והחליטו לפתוח בהליכים משמעתיים, שהועברו לטיפול המחלקה המשפטית של המועדון. בתנאים אלה, הדעה הרווחת בהנהלה היא שטר שטגן לא יכול להמשיך בתפקיד הקפטן, תפקיד שירש מסרג'י רוברטו עם מעברו של האחרון לקומו בקיץ שעבר.

התרחיש הסביר, לפי גורמים במועדון, הוא שפליק יודיע לטר שטגן על סיום כהונתו כקפטן, ויעביר את ההחלטה לידי השחקנים, שיצביעו על קפטן חדש. לפי סדר ההיררכיה בקבוצה, המועמדים להחליפו הם רונאלד אראוחו, פרנקי דה יונג, ראפיניה ופדרי.

דעת חדר ההלבשה תהיה קריטית, במיוחד לאחר שפליק הדגיש במהלך מסע ההכנה שהשחקנים הם אלו שיכריעו את זהות הקפטן. עם זאת, מספר שחקנים, בהם דה יונג, קוברסי, ראפיניה וגאבי, הביעו תמיכה פומבית בהמשך כהונתו של השוער.

זוכה לתמיכה מחבריו. מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

ההנהלה לא רוצה להגיע למצב שבו בסוף השבוע, במעמד טורניר גאמפר מול קומו באצטדיון יוהאן קרויף, תעלה הקבוצה למגרש כשטר שטגן עדיין הקפטן, למרות הביקורת כלפיו. במיוחד כשביום המשחק צפויה להתקיים גם הצגת הסגל הרשמית ונאומים של המאמן והקפטן בפני הקהל.

בתוך כך, הזעם במועדון על טר שטגן הולך ומתעצם. בעקבות התנגדותו המתמשכת לחתום על הדו"ח הרפואי, פעולה שמסכנת את הקבוצה כלכלית ומקצועית, נשקלת כעת אפשרות קיצונית נוספת: לא לאפשר לו כלל לנאום בפני האוהדים באירוע החגיגי, גם אם יחליט להגיע למרות הפציעה.

בסופו של דבר, בברצלונה סבורים שעמדתו של טר שטגן אינה הולמת את רוח הקבוצה ואינה משקפת ערכים של קפטן. נשיא המועדון, ז'ואן לאפורטה, אף ביטל את הפגישה האישית שתוכננה לו עם השוער ביום רביעי, שבה היו אמורים לדון במחלוקת סביב הדו"ח הרפואי, מה שמעיד עד כמה היחסים בין הצדדים הידרדרו.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

טר שטגן חזר למתחם האימונים והסערה בעיצומה

בינתיים השוער הגרמני הגיע למתחם האימונים של ברצלונה. טר שטגן, שעדיין מתאושש מהניתוח, הגיע למתחם האימונים בסביבות השעה 08:30 בבוקר, כשהוא יושב במושב האחורי של רכבו. זו הייתה הפעם הראשונה שבה נפגש עם חבריו לקבוצה ועם הצוות המקצועי מאז תחילת הסכסוך.

הגעתו של השוער למתחם יצרה עניין רב. ההערכה היא שבמהלך היום ייערך מפגש עם חברי הסגל כדי לקיים הצבעה על זהות הקפטן החדש, שכן ביום ראשון יתקיים משחק גביע גאמפר, ובברצלונה כאמור רוצים להגיע אליו כשההיררכיה בחדר ההלבשה ברורה.

אתמול התקיימה פגישה בין דקו לבין סוכניו של טר שטגן, פרננדו סולאנס וארטורו קאנאלס. במקביל, גם השוער איניאקי פנייה והמגן הצעיר הקטור פורט הגיעו למתחם, בעוד עתידם במועדון נותר לא ברור. שניהם מחפשים קבוצה חדשה שתאפשר להם דקות משחק. גם אוריול רומאו נכח במקום, בעוד תהליך עזיבתו את הקבוצה נמצא בשלבים מתקדמים.

אוריול רומאו (ברצלונה)

השעון מתקתק: ברצלונה נערכת לפתיחת העונה ללא שוער רשום?

נותרו תשעה ימים בלבד לפתיחת הליגה. ברצלונה תצא למשחק חוץ מול מיורקה, שם תמתין לה קבוצתו של יאגובה אראסאטה, כמו גם פבלו טורה, שכנראה יגיע עם מוטיבציה מיוחדת, מסיבות מובנות. למאמן האנזי פליק יש כרגע תמונה ברורה: ז'ואן גארסיה מיועד להיות השוער הראשון, וויצ'ך שצ'סני השוער השני. אבל יש בעיה, אף אחד מהם לא רשום עדיין בליגה. מי שכן רשום כרגע הוא איניאקי פנייה, אבל הוא אינו בתוכניות של פליק ונמצא בעיצומם של מגעים לסיים את חוזהו. גם דייגו קוצ'ן, שוער קבוצת המילואים, עדיין לא ערך הופעת בכורה רשמית, אך נחשב להבטחה גדולה לעתיד.

סירובו המתמשך של טר שטגן לחתום על הדו"ח הרפואי מונע מברצלונה לנצל את האפשרות להצהיר על פציעה ארוכת טווח, מה שהיה פותח תקציב לרישום שוערים חדשים. פליק נאלץ לחבר פאזל מסובך: האם ייקח סיכון וירשום את קוצ'ן כשוער ראשון, אם גארסיה ושצ'סני לא יירשמו בזמן?

קוצ'ן יהיה ההפתעה של פתיחת העונה?

הרמז היחיד טמון במשחקי ההכנה באסיה: במשחק האחרון בדאגו, קוצ'ן שיחק, בעוד איניאקי פנייה לא שותף כלל, רמז מובהק לכוונתו של פליק. לא צריך לשכוח שפליק כבר שלח מסר ברור לפניה כשהשאיר אותו מחוץ למשחק הסופר קאפ הספרדי, לאחר שאיחר לשיחה טקטית. ייתכן שגם הפעם המאמן לא יסתפק במחוות, וינקוט בהחלטות דרמטיות.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

אמנם פנייה הגן על שער ברצלונה במחזור האחרון של העונה שעברה, במשחק חסר חשיבות מול אתלטיק בילבאו, אך לא ברור אם זה היה מחווה אחרונה מהמאמן, או אולי סימן מוקדם לבאות מבחינת טר שטגן. פליק מכיר את קוצ'ן היטב. השוער בן ה-19 נכלל בעונה שעברה 29 הופעות בסגל הבוגר, השתתף באין ספור אימונים ונמצא ברדאר של מאוריסיו פוצ’טינו, שמזמן אותו לנבחרת ארה"ב ואף רואה בו מועמד אפשרי למונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית.

המרוץ נגד הזמן נמשך

בברצלונה מודעים לכך שחתימתו של טר שטגן על הדו"ח הרפואי תקל על רישום גארסיה ושצ'סני, אך זו אינה הדרך היחידה. המועדון מנסה למצוא פתרונות נוספים במסגרת הדו"חות הפיננסיים של Crowe ומגבלות תקרת השכר. כך היה גם בעונה שעברה עם דני אולמו ופאו ויקטור.

העונה הנוכחית צפויה להיות הקשה מכולן. מלבד עמדת השוער, גם מרקוס רשפורד (שיירשם כשחקן בוגרים) וג’רארד מרטין עדיין ממתינים. ההכנות לקראת פתיחת העונה הופכות לדרמטיות במיוחד, וסביר להניח שברצלונה תחווה ימים סוערים במיוחד.