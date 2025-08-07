יום חמישי, 07.08.2025 שעה 23:00
יום חמישי, 07/08/2025, 22:00אצטדיון מייסקיקונפרנס ליג - סיבוב מוקדמות שלישי
מכבי חיפה
מחצית
0 0
שופט: רוב הרווי
ראקוב צ'נסטוחובה
מערכת ONE | 07/08/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
עבדולאי סק עם הכדור (ראובן כהן, מכבי חיפה)
עבדולאי סק עם הכדור (ראובן כהן, מכבי חיפה)

מכבי חיפה פוגשת בשעה זו את ראקוב צ’נסטוחובה, במסגרת הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג. הירוקים מהכרמל מגיעים במצב רוח טוב, לאחר שבסיבוב הקודם הביסו את טורפדו ז’ודינו הבלארוסית. החיפאים יוצאים לפולין כשהם רוצים להשיג מקדמה חשובה לקראת הגומלין בשבוע הבא, אותו יארחו בהונגריה.

החבורה של פלורס תאלץ להסתדר ללא מי שהיה הכוכב הגדול שלה בעונה שעברה, דיא סבע, שהשלים השבוע באופן רשמי את מעברו לאמדספור מהליגה הטורקית השנייה.

על אף שסבע נתן משחק מצוין בסיבוב הקודם והיה גורם משמעותי בהעפלתה של חיפה לסיבוב השלישי, בכרמל ייאלצו להסתדר בלעדיו. מלבד זה יעמוד לזכותו של המאמן החדש סגל כמעט מלא, ללא חיסורים משמעותיים.

סברינה במהלך (ראובן כהן, מכבי חיפה)סברינה במהלך (ראובן כהן, מכבי חיפה)

ראקוב תגיע לאחר פתיחה מגומגמת בליגה הפולנית, כשהיא נמצאת במקום העשירי בלבד לאחר שלושה משחקים. עם זאת, באירופה הפולנים נראים לא רע בכלל, אחרי שטיילו בקלילות נגד ז’ילינה הסלובקית בסיבוב הקודם עם 1:6 בסיכום שני המשחקים. שם בולט בהתקפה הפולנית הוא ג’ונתן בראוט ברונס, לא אחר מבן דודו של ארלינג הולאנד.   

מחצית ראשונה
  • '29
  • החמצה
  • טודור ממשיך להיות האיש הבולט של ראקוב עם עוד בעיטה טובה מחוץ לרחבה, ירמקוב הדף פעם נוספת לקרן
עבדולאי סק עולה לראש (ראובן כהן, מכבי חיפה)עבדולאי סק עולה לראש (ראובן כהן, מכבי חיפה)
  • '22
  • החמצה
  • ניסיון מעניין של ג'ורג'ה יובאנוביץ', שעלה למספרת בתוך הרחבה, אך שחרר כדור גבוה מעל למשקוף
סטרטוס סברנאס בין שחקני מכבי חיפה (ראובן כהן, מכבי חיפה)סטרטוס סברנאס בין שחקני מכבי חיפה (ראובן כהן, מכבי חיפה)
  • '14
  • החמצה
  • איתן אזולאי ניסה את מזלו עם בעיטה חזקה מרחוק, אך לצערו סחט תגובה טובה מטרלובסקי שהדף לקרן
טריבנטה סטיוארט (ראובן כהן, מכבי חיפה)טריבנטה סטיוארט (ראובן כהן, מכבי חיפה)
  • '8
  • החמצה
  • הלחץ של הפולנים מתגבר. פראן טודור קיבל כדור רוחב בתוך הרחבה ושחרר בעיטה חזקה, ירמקוב הדף לקרן
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות נהדרת לפולנים, שהיו קרובים לראשון בהתקפה מתפרצת, אך ליסב עיסאת היה במקום עם פעולה הגנתית טובה
שחקני מכבי חיפה בתמונה הקבוצתית (ראובן כהן, מכבי חיפה)שחקני מכבי חיפה בתמונה הקבוצתית (ראובן כהן, מכבי חיפה)
עבדולאי סק בחימום (ראובן כהן, מכבי חיפה)עבדולאי סק בחימום (ראובן כהן, מכבי חיפה)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו