הרכבים וציונים



עבדולאי סק עם הכדור (ראובן כהן, מכבי חיפה) עבדולאי סק עם הכדור (ראובן כהן, מכבי חיפה)

מכבי חיפה פוגשת בשעה זו את ראקוב צ’נסטוחובה, במסגרת הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג. הירוקים מהכרמל מגיעים במצב רוח טוב, לאחר שבסיבוב הקודם הביסו את טורפדו ז’ודינו הבלארוסית. החיפאים יוצאים לפולין כשהם רוצים להשיג מקדמה חשובה לקראת הגומלין בשבוע הבא, אותו יארחו בהונגריה.

החבורה של פלורס תאלץ להסתדר ללא מי שהיה הכוכב הגדול שלה בעונה שעברה, דיא סבע, שהשלים השבוע באופן רשמי את מעברו לאמדספור מהליגה הטורקית השנייה.

על אף שסבע נתן משחק מצוין בסיבוב הקודם והיה גורם משמעותי בהעפלתה של חיפה לסיבוב השלישי, בכרמל ייאלצו להסתדר בלעדיו. מלבד זה יעמוד לזכותו של המאמן החדש סגל כמעט מלא, ללא חיסורים משמעותיים.

סברינה במהלך (ראובן כהן, מכבי חיפה)

ראקוב תגיע לאחר פתיחה מגומגמת בליגה הפולנית, כשהיא נמצאת במקום העשירי בלבד לאחר שלושה משחקים. עם זאת, באירופה הפולנים נראים לא רע בכלל, אחרי שטיילו בקלילות נגד ז’ילינה הסלובקית בסיבוב הקודם עם 1:6 בסיכום שני המשחקים. שם בולט בהתקפה הפולנית הוא ג’ונתן בראוט ברונס, לא אחר מבן דודו של ארלינג הולאנד.