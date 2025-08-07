חיפה עשויה להשאיל את פדראו ולהחזירו בינואר

לעיני נשיא המועדון יעקב שחר, מכבי חיפה תעמוד הערב (חמישי, 22:00) למבחן ראשון רציני שלה מול יריבה כמו ראקוב הפולנית, בתקווה להשיג לפחות נקודה בפולין כדי להשאיר סיכוי טוב לגומלין שיתקיים בהונגריה. לפחות על הנייר גם הירוקים יודעים שראקוב טובה יותר בשלב זה של העונה ממכבי חיפה וגם משחקת בביתה.

זאת גם הסיבה שדייגו פלורס מתכנן הרכב מבוקר עם משמעת טקטית גבוהה, כאשר שתי הכנפיים שלו, קני סייף מצד אחד וקסנדר סברינה מצד שני, יצטרכו לעשות גם משימות הגנתיות ולסגור היטב את שחקני הכנפיים של הפולנים. ההוראה של פלורס לקני סייף הייתה ברורה וחד משמעית והיא ללוות כל הזמן מבחינת משחק ההגנה את הכנף של היריבה הפולנית לאורך כל קו שמאל שם גם יחכה מן הסתם גם פייר קורנו.

גם מסברינה מצופה עבודה דומה, אבל במקרה של שלו נראה כי השחקן יצטרך לרדת לשטחים בצד ימין ולשמור אזורית יותר מאשר סייף . במקביל לרצון להעביר את ההכרעה למשחק בהונגריה במכבי חיפה נבחנות מספר דרכים על מנת לחזק את הקבוצה כאשר המטרה הראשונה היא לצרף קשר זר אחורי. בין השמות עלה שמו של הקשר האמריקני אמקה אנלי מקבוצת סולט לייק מליגת ה-MLS.

אמקה אנלי (IMAGO)

נכון לעכשיו המשא ומתן רחוק מלהסתיים, אבל אין ספק שהעפלה לשלב הבתים של המפעל עשויה להאיץ את המעבר תמורת סכום של שלושה מיליון דולר. חיפה לא פוסלת אפשרות לצרף שני זרים בקישור, קשר אחורי וקשר קדמי בלי קשר למתיאס נוהאל. כרגע, העדיפות היא לקשר אחורי בעיקר בגלל הרצון, האמונה והשאיפה לראות את נהואל חוזר לעצמו ונכנס היטב לתפקיד שהותיר דיא סבע.

הקשר האחורי שיבוא יהיה על חשבון אחד מהשניים – סברינה או פדראו. רשימת הזרים כוללת את פייר קורנו, מתיאס נהואל, פדראו, עבדולאי סק, ג'ורג'ה יובאנוביץ', טריבונטה סטיוארט, יילה בטאיי וקסנדר סברינה. האחרון יזכה לקרדיט נוסף אחרי שאכזב עד כה, אבל אם לא יהיה שינוי קיצוני ביכולתו סברינה, שנמצא בתקופת מבחן אמיתית, עשוי לעזוב ולפנות משבצת של זר.

קסנדר סברינה (עמרי שטיין)

במידה ויוחלט להשאיר את סברינה ולהביא רק זר אחד תיבחן אפשרות להשאיל את פדראו, שלא יכול לשחק עד אוקטובר, לקבוצה אחרת בארץ ולהחזירו עם פתיחת חלון העברות בינואר למכבי חיפה על מנת שיחליף את עבדולאי סק שיוצא לאליפות אפריקה במדי נבחרתו סנגל.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, קסנדר סברינה, קני סייף, טריבונטה סטיוארט וג'ורג'יה יובאנוביץ'.