יום חמישי, 07.08.2025 שעה 08:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

חיפה עשויה להשאיל את פדראו ולהחזירו בינואר

הירוקים רוצים להביא קשר זר, אז אם סברינה יישאר יש אופציה של השאלת הבלם והחזרתו כשעבדולאי סק ייצא לאליפות אפריקה. וגם: ההכנות לראקוב בקונפרנס

|
פדראו (עמרי שטיין)
פדראו (עמרי שטיין)

לעיני נשיא המועדון יעקב שחר, מכבי חיפה תעמוד הערב (חמישי, 22:00) למבחן ראשון רציני שלה מול יריבה כמו ראקוב הפולנית, בתקווה להשיג לפחות נקודה בפולין כדי להשאיר סיכוי טוב לגומלין שיתקיים בהונגריה. לפחות על הנייר גם הירוקים יודעים שראקוב טובה יותר בשלב זה של העונה ממכבי חיפה וגם משחקת בביתה.

זאת גם הסיבה שדייגו פלורס מתכנן הרכב מבוקר עם משמעת טקטית גבוהה, כאשר שתי הכנפיים שלו, קני סייף מצד אחד וקסנדר סברינה מצד שני, יצטרכו לעשות גם משימות הגנתיות ולסגור היטב את שחקני הכנפיים של הפולנים. ההוראה של פלורס לקני סייף הייתה ברורה וחד משמעית והיא ללוות כל הזמן מבחינת משחק ההגנה את הכנף של היריבה הפולנית לאורך כל קו שמאל שם גם יחכה מן הסתם גם פייר קורנו.

גם מסברינה מצופה עבודה דומה, אבל במקרה של שלו נראה כי השחקן יצטרך לרדת לשטחים בצד ימין ולשמור אזורית יותר מאשר סייף . במקביל לרצון להעביר את ההכרעה למשחק בהונגריה במכבי חיפה נבחנות מספר דרכים על מנת לחזק את הקבוצה כאשר המטרה הראשונה היא לצרף קשר זר אחורי. בין השמות עלה שמו של הקשר האמריקני אמקה אנלי מקבוצת סולט לייק מליגת ה-MLS.

אמקה אנלי (IMAGO)אמקה אנלי (IMAGO)

נכון לעכשיו המשא ומתן רחוק מלהסתיים, אבל אין ספק שהעפלה לשלב הבתים של המפעל עשויה להאיץ את המעבר תמורת סכום של שלושה מיליון דולר. חיפה לא פוסלת אפשרות לצרף שני זרים בקישור, קשר אחורי וקשר קדמי בלי קשר למתיאס נוהאל. כרגע, העדיפות היא לקשר אחורי בעיקר בגלל הרצון, האמונה והשאיפה לראות את נהואל חוזר לעצמו ונכנס היטב לתפקיד שהותיר דיא סבע.

הקשר האחורי שיבוא יהיה על חשבון אחד מהשניים – סברינה או פדראו. רשימת הזרים כוללת את פייר קורנו, מתיאס נהואל, פדראו, עבדולאי סק, ג'ורג'ה יובאנוביץ', טריבונטה סטיוארט, יילה בטאיי וקסנדר סברינה. האחרון יזכה לקרדיט נוסף אחרי שאכזב עד כה, אבל אם לא יהיה שינוי קיצוני ביכולתו סברינה, שנמצא בתקופת מבחן אמיתית, עשוי לעזוב ולפנות משבצת של זר.

קסנדר סברינה (עמרי שטיין)קסנדר סברינה (עמרי שטיין)

במידה ויוחלט להשאיר את סברינה ולהביא רק זר אחד תיבחן אפשרות להשאיל את פדראו, שלא יכול לשחק עד אוקטובר, לקבוצה אחרת בארץ ולהחזירו עם פתיחת חלון העברות בינואר למכבי חיפה על מנת שיחליף את עבדולאי סק שיוצא לאליפות אפריקה במדי נבחרתו סנגל.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, קסנדר סברינה, קני סייף, טריבונטה סטיוארט וג'ורג'יה יובאנוביץ'.

דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */