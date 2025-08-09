השאיפות של באר שבע תלויות בוונטורה וקאנגווה

אחרי שסיימה את הליגה עם מפח נפש גדול כשהפסידה את האליפות למכבי תל אביב, הפועל באר שבע מגיעה לעונת 2025/26 כשהיא רוצה לעשות קפיצת מדרגה קטנה ולטפס מקום אחד בטבלה. החבורה של רן קוז’וק פתחה ברגל שמאל את העונה כשהודחה מאירופה אחרי שהודחה על ידי לבסקי סופיה במסגרת הסיבוב הראשון של מוקדמות הליגה האירופית ולאחר מכן הודחה מהקונפרנס ליג על ידי א.א.ק אתונה היוונית.

הפתיחה המאכזבת של באר שבע באירופה היא כבר משהו שמתחילים להתרגל אליו בבירת הנגב, אבל אולי ההתרכזות במפעל אחד יכולה להיות היתרון מול האלופה מכבי תל אביב. הסגל של רן קוז’וק התחזק נכון לרגע זה בשחקנים שאמור לאייש בעיקר את הספסל כמו רועי לוי ואופיר דודזאדה, כשאיגור זלאטנוביץ’ הגיע לחזק את ההתקפה, אבל בינתיים עוד לא נכנס לעניינים. הרכש הגדול, חמודי כנעאן, נפצע אחרי שני משחקים בלבד והוא יחזור רק בעוד חודש במקרה הטוב.

מבחינת הזרים, התמונה לא הושלמה. בהנחה וארנולד גריטה יעזוב, לבאר שבע יש מקום ל-3 זרים במכסה של 8 זרים. אלונה ברקת, שהובילה את המהלך, לא הצליחה ליישם את האג’נדה שלה בקמפיין האירופי ויהיה מעניין אם תצליח להנחית בלם זר ועוד שחקן קישור/התקפה. אפרופו זרים, יש שאלה אחת שעדיין נותרה בעינה ובגדול. בבאר שבע מקווים מאוד שאחרי ההדחה מאירופה לא יהיו חייבים למכור את לוקאס ונטורה וקינגס קאנגווה שמחזיקים בהצעות מפתות. אם אפילו אחד מהם יימכר, זאת תהיה מכה גדולה לשאיפות האליפות של האדומים.

קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה (מרטין גוטדאמק)

הסגל לעונה הקרובה

שוערים: אופיר מרציאנו (35, שוער), ניב אליאסי (23, שוער)

הגנה: מיגל ויטור (36, בלם), אור בלוריאן (25, בלם), הלדר לופס (36, בלם), גיא מזרחי (24, מגן), מתן בלטקסה (29, בלם), אופיר דוידזאדה (34, מגן), רועי לוי (20‑24, מגן/בלם)

קישור: שי אליאס (26, קשר), אמיר גנאח (19, קשר אמצע), אליאל פרץ (28, קשר התקפי), יוני סטויאנוב (24, קשר), קינגס קאנגווה (26, קשר), לוקאס ונטורה (28, קשר אחורי), דן ביטון (30, קשר התקפי), מור סימן טוב (22, קשר), חמודי כנעאן (25, קשר), איתי חזות (18‑19, קשר), ג'וזף סאבובו (19, כנף שמאל)

התקפה: זאהי אחמד (23, חלוץ/כנף שמאל), אלון תורג'מן (34, חלוץ), סמיר פרהוד (24, חלוץ), פול ארנולד גריטה (30, חלוץ), אילון אלמוג (26, חלוץ), איגור זלאטנוביץ’ (27, חלוץ)

שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

הגיעו:

ג'וזף סאבובו - ציריך, אופיר דוידזאדה - מכבי תל אביב, חמודי כנעאן - מ.ס אשדוד, רועי לוי - מ.ס אשדוד, איגור זלאטנוביץ' - מכבי נתניה

חזרו מהשאלה:

מור סימן טוב - הפועל רמת גן, אילון אלמוג - הפועל ירושלים, נועם שחר - הפועל פתח תקווה

עזבו:

בן גורדין - הפועל ירושלים, יורי מדיירוש - אויפשט, רועי גורדנה - מ.ס אשדוד, קרלוס פונק, איתן טיבי

מאמן: רן קוז’וק

רן קוז’וק סיים את העונה שעברה בטעם חמוץ-מתוק וזה אומר את הכל. המאמן שקיבל את האמון מאלונה ברקת בקיץ 2024, הצליח לבנות קבוצה אימתנית שהביטה למכבי תל אביב בלבן שבעיניים, אבל בסופו של דבר הפסיד את האליפות בכך שלא הצליח לנצח באף מפגש את מכבי תל אביב ומעד במשחקים קריטיים מחוץ לטרנר כמו נגד מכבי נתניה ובית"ר ירושלים. המזל מבחינתו שאחרי אובדן האליפות הצליח לסיים עם גביע מדינה חשוב.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

אחרי שבעונה שעברה אף אחד לא ציפה להרבה מבאר שבע וקוז’וק, העונה הסיפור הוא אחר לגמרי. הציפיות גבוהות וקוז’וק יצטרך להראות האם הוא למד לתקן את הטעויות מהעונה שעברה ועשה את ההתאמות שלא עבדו מול הצהובים, כי בסגל הקיים אם לוקאס ונטורה וקינגס קאנגווה יישארו – אם לא ייקח אליפות זה יהיה כישלון.

השחקן שצריך לעשות את ההבדל: לוקאס ונטורה

לוקאס ונטורה הברזילאי הוא השחקן העיקרי שמניע את המרכז של באר שבע. אם בעונה שעברה דובר רבות על קינגס קאנגווה, היום זה די ברור שהשחקן היציב ביותר הוא ונטורה. איכות שכוללת שקט, הנעת כדור טובה ואגרסיביות במרכז השדה מביאה את ונטורה להיות השחקן שצריך לעשות את ההבדל במערך של רן קוז’וק. נכון לרגע זה, לא ברור אם ונטורה יישאר ללא קמפיין אירופי, כשההצעות לא מאחרות להגיע. אם הוא יישאר, זאת היא תתברך בשחקן המשפיע ביותר שלה ואם לא זאת תהיה מכה קשה לחלום האליפות.

לוקאס ונטורה דוהר (הפייסבוק של הפועל ב"ש)

הפריצה הצפויה – איגור זלאטנוביץ’

איגור זלאטנוביץ’, החלוץ הפורה של מכבי נתניה בשנים האחרונות, הגיע בקיץ הנוכחי אחרי שכבר סגר את תנאיו בחלון ההעברות של ינואר ואמור לתת סוף סוף את המענה בחוד ההתקפה. בעקבות העובדה שלא שיחק מאז חודש ינואר בעקבות פציעה, לוקח לו זמן להסיר את החלודה וראו את זה בעיקר בקמפיין האירופי. יחד עם זאת, רן קוז’וק מאמין מאוד בחלוץ הסרבי ובליגה זלאטנוביץ’ אמור לעשות את ההבדל ולפרוץ בחוד ההתקפה של באר שבע, לה הרבה זמן לא היה חלוץ איכותי עם מספרים. עם כל הכבוד למכבי נתניה, עונה פוריה מבחינת שערים תהיה פריצה שיכולה להביא הצעות איכותיות מעבר לים.

איגור זלטאנוביץ' בועט (חגי מיכאלי)

חמשת השחקנים המשתכרים הבכירים (הערכה בשכר שנתי בדולרים)

מיגל ויטור – 350,000 , קינגס קאנגווה – 350,000 , לוקאס ונטורה – 300,000, דן ביטון - 350,000 , הלדר לופס – 300,000.

תחזית מיקום

בהנחה ולוקאס ונטורה וקינגס קאנגווה יישארו, באר שבע תתמודד על מקומות 1-2.