נבחרת הנשים בכדוריד צפויה לארח בסלובקיה

מסתמן פתרון. נבחרת הנשים בכדוריד צפויה לארח את משחקיה בסלובקיה. בצל החרם ממדינות אירופה על הישראלים, ל-ONE נודע כי איגוד הכדוריד הגיע לסיכום על אירוח המשחקים הקרובים בברטיסלבה.

נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד מיועדת לפתוח באוקטובר את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה. כזכור, באיגוד טענו כי מדינות שונות לא הסכימו לארח את משחקי הישראליות או להחליף ביתיות.

המפגש הראשון בקמפיין הוא משחק חוץ מול נבחרת אוסטריה, לאחריו הנבחרת הישראלית שובצה לארח את ספרד - והמשחק הזה יהיה קרוב יחסית, בברטיסלבה, כך שהאיגוד יוכל לחסוך בעלויות אם האירוח שם אכן יאושר.