יום חמישי, 07.08.2025 שעה 04:36
ספורט אחר  >> כדוריד

נבחרת הנשים בכדוריד צפויה לארח בסלובקיה

בצל החרם ממדינות אירופה על הישראלים, מסתמן פתרון, כאשר איגוד הכדוריד הגיע לסיכום על אירוח המשחקים הקרובים בברטיסלבה לקראת הקמפיין באוקטובר

|
נבחרת ישראל בכדוריד נשים (רוברט למברג)
נבחרת ישראל בכדוריד נשים (רוברט למברג)

מסתמן פתרון. נבחרת הנשים בכדוריד צפויה לארח את משחקיה בסלובקיה. בצל החרם ממדינות אירופה על הישראלים, ל-ONE נודע כי איגוד הכדוריד הגיע לסיכום על אירוח המשחקים הקרובים בברטיסלבה.

נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד מיועדת לפתוח באוקטובר את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה. כזכור, באיגוד טענו כי מדינות שונות לא הסכימו לארח את משחקי הישראליות או להחליף ביתיות.

המפגש הראשון בקמפיין הוא משחק חוץ מול נבחרת אוסטריה, לאחריו הנבחרת הישראלית שובצה לארח את ספרד - והמשחק הזה יהיה קרוב יחסית, בברטיסלבה, כך שהאיגוד יוכל לחסוך בעלויות אם האירוח שם אכן יאושר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלונגןפורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
פורטוגל בהלם: לוק דה יונג הוצג במפתיע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */